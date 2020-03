Alza en la curva de muertes en Nueva Jersey

We have 2,196 new positive #COVID19 cases, bringing our total to 18,696.

• Atlantic: 31

• Bergen: 2,909

• Burlington: 202

• Camden: 228

• Cape May: 12

• Cumberland: 18

• Essex: 1,900

• Gloucester: 114

• Hudson: 1,606

• Hunterdon: 97