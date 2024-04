Inspeccionan vuelo en PHL debido a una posible “amenaza de bomba”, dice el FBI

Un avión de American Airlines procedente de las Islas Turcas y Caicos fue inspeccionado por agentes del orden en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el viernes por la noche debido a una posible amenaza de bomba, dijeron funcionarios.

El vuelo 1738 de American Airlines procedente del Aeropuerto Internacional de Providenciales aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el viernes por la noche y se detuvo en medio de la pista.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

SkyForce62 llegó al lugar alrededor de las 6:30 p.m. mientras los pasajeros y miembros de la tripulación desembarcaban del avión, los agentes de policía de Filadelfia y los funcionarios federales registraron el avión.

Luego se despejó el lugar y el avión regresó a la terminal.

Las autoridades dijeron inicialmente que la inspección se debió a un “posible problema de seguridad”, pero no entraron en más detalles. No se reportaron heridos y no hubo retrasos en el aeropuerto en relación con el incidente.

Más adelante, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), división de Filadelfia compartió el siguiente comunicado:

“La oficina de campo del FBI en Filadelfia y los socios aeroportuarios del Aeropuerto Internacional de Filadelfia fueron informados de una amenaza de bomba al vuelo 1738 de American Airlines (también operado como QR2398) que despegó del Aeropuerto Internacional de Providenciales, Islas Turcas y Caicos, hoy (4/26/2024) a las 3:00 p.m. EST en ruta a Aeropuerto Internacional de Filadelfia. El vuelo aterrizó de manera segura en Filadelfia a las 6:26 pm EST y fue inmediatamente recibido por las autoridades. Todos los pasajeros desembarcaron y múltiples búsquedas en el avión no revelaron ninguna amenaza creíble. Si bien no tenemos información que indique una amenaza específica y creíble relacionada con este incidente, se está llevando a cabo una investigación para determinar la persona o grupo responsable de realizar la amenaza".

Esta es una historia en desarrollo. Descarga nuestra aplicación de Telemundo 62 para mantenerte al tanto de las actualizaciones.

Read in English here