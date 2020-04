Amparada en la fe una abuelita relató cómo se protege del virus

Una abuelita de Filadelfia se encomienda todos los días a Dios para sobrepasar la crisis de salud que nos aqueja por el coronavirus.

“Me siento tranquila y en paz con mi Señor. El Señor dice ayúdate que yo te ayudare y uno tiene que usar protección todo el tiempo”, dijo de primera instancia Maria Vázquez, quien practica el distanciamiento social tal y como lo solicitan las autoridades.

La mujer, quien reside en un centro para personas mayores, dijo que limitó las visitas y las salidas del hogar, para protegerse.

“Si no obedecemos, ni llevamos las reglas que tenemos que llevar a donde vamos a llegar”, apuntó. “Ese virus esta atacante y nosotros los mayores tenemos que protegernos. Me pongo la mascarilla y los guantes y me llevo el sanitizer también”.

Vázquez como otros adultos mayores son la población de mayor riesgo en toda la nación. “Mi familia me llama y si necesito algo me lo traen. En este edificio dan una bolsa de compra todos los viernes y nos hace sentirnos mejor”.

Aquí algunos concejos para lidiar con los ancianos o envejecientes durante la pandemia provocada por el COVID-19:

No hagas visitas en persona

Llama a los abuelos cada dos días para saber cómo están

Si estas cuidando de un ser querido hazlo bajo estrictas medidas de limpieza

Si trabajas en la calle y viven en la misma casa debes desinfectar todo antes de tener contacto

Un doctor de la zona explicó que “el distanciamiento social no es sinónimo de abandono”. Lo importante durante todo este tiempo es mantenernos comunicados con las herramientas digitales que tenemos a favor.