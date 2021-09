Andrea Constand plasma su historia con Cosby

Andrea Constand siguió siendo un enigma a lo largo de los años, sus acusaciones de agresión sexual contra Bill Cosby se desarrollaron en los tribunales de Pensilvania y en la plaza pública.

Atleta y buscadora espiritual convertida en masajista, vivió una vida tranquila con sus perros en Toronto hasta que el caso volvió a abrirse en 2015. Había permanecido en gran parte en el anonimato durante la investigación policial inicial en 2005, cuando un fiscal local se negó a arrestar a Cosby. Y firmó un acuerdo de confidencialidad un año después cuando resolvió su demanda contra el artista por $3.4 millones.

Sin embargo, después de que los detalles del acuerdo, incluida la cantidad que recibió, se difundieron en el tribunal, Constand decidió contar su historia en una memoria publicada el martes llamada "The Moment". El libro aterriza en medio de un sorprendente giro de los acontecimientos en el caso.

Cosby, después de pasar casi tres años en prisión, salió libre en junio cuando la Corte Suprema de Pensilvania anuló su condena de 2018. El tribunal determinó que Cosby se basó en una supuesta promesa de un fiscal de distrito de que nunca sería acusado cuando diera testimonio incriminatorio en la demanda civil de Constand, solo para luego utilizarlo en su contra en dos juicios penales.

Los fiscales de los suburbios de Filadelfia deben decidir este mes si apelarán la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Cosby recientemente cumplió 84 años.

“Ahora que he superado otro giro extraño en esta larga saga, me doy cuenta de que no puedo permitir que revoluciones como la decisión de la Corte Suprema (de Pensilvania) me derroten. La vida es impredecible. Mucho está fuera de nuestro control. Al final, la felicidad es lo único que importa y estoy decidida a vivir una vida feliz y con un propósito”, escribe Constand en el libro, describiendo su nuevo trabajo como defensor de las víctimas de agresión sexual.

Cosby y ella se cruzaron por primera vez en la Universidad de Temple en Filadelfia, donde Constand, que jugaba baloncesto profesionalmente en Europa, trabajaba para el equipo de baloncesto femenino y él era fideicomisario y exalumno famoso.

En una declaración, Cosby dijo que se enamoró de Constand en el momento en que la vio por primera vez al otro lado del gimnasio. Constand tenía la mitad de su edad y salía con mujeres.

"Sabía quién era, por supuesto, pero nunca había visto 'The Cosby Show' y no tenía ni idea de lo grande que era una celebridad", escribe.

Sin embargo, tomó nota de la atención que él atraía en el campus: "Sus llamadas tuvieron que ser devueltas de inmediato, su interés en nuestro nuevo vestuario fue recibido de inmediato con una oferta para recorrer las instalaciones".

No obstante, ella lo encontró "con los pies en la tierra y afable".

Ella relata la amistad y la tutoría que siguieron, junto con lo que reconoce que fueron señales de advertencia perdidas por su parte, cuando Cosby hizo avances que sus abogados luego llamarían evidencia de una relación consensuada en curso.

Sus charlas incluyeron un interés compartido en la salud y la medicina holística, lo que, según ella, la llevó a tomar las píldoras que él le ofreció una noche de enero de 2004, asumiendo que eran productos a base de hierbas.

Pronto descubrió que su cuerpo se entumecía.

“Mi incapacidad para controlar mi propio cuerpo fue absolutamente aterradora. Nunca antes, ni siquiera de niña, me había sentido intimidada físicamente por nada ni nadie. Yo era una atleta”, escribe. "Pero ahora no tenía control sobre mis extremidades".

Constand dio un testimonio firme y sin emociones tanto en su primer juicio en 2017, que terminó en un punto muerto, como en un segundo juicio en 2018, cuando el jurado condenó a Cosby por drogarla y violarla.

Ella se negó a ser perturbada, incluso bajo un aluvión de interrogatorios hostiles de la defensa.

Y permaneció en silencio fuera de la sala del tribunal, incluso cuando salió triunfante el 26 de abril de 2018, cuando Cosby fue condenado y una multitud de cámaras la apuntaron.

Pero ofrece un vistazo de sus emociones al describir una reunión secreta con los miembros del jurado después de la sentencia de Cosby ese otoño.

“Mientras nos abrazamos, escuché las mismas palabras una y otra vez: 'Siempre te creímos, Andrea'. Por supuesto, su veredicto me dijo que habían llegado a la conclusión de que mi testimonio era creíble. Pero había algo en escuchar las palabras… que me dejó sin aliento", escribe.

Constand nunca había vacilado en 2015 cuando se le pidió que pusiera su vida en espera para un posible juicio cuando el testimonio de la deposición de Cosby se hizo público después de una pelea judicial por The Associated Press. Y accedió a hacerlo de nuevo después de la anulación inicial del juicio. Aún no está claro si ella o los fiscales tienen la energía para una tercera ronda.

De cualquier manera, no dejará que el veredicto de un juicio la defina, especialmente dado el progreso que ve en el movimiento # MeToo.

Mientras esperaba la decisión del jurado en 2018, escribe: “El resultado del juicio parecía extrañamente sin importancia. Era como si el mundo hubiera vuelto a cambiar de una manera mucho más significativa".