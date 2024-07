Madre se reencuentra con patrullero que estuvo a su lado mientras dio a luz en autopista

Una mujer que dio a luz dentro de su auto en una autopista se reencontró con quien la habría ayudado con el parto en plena carretera el pasado mes de junio.

La aventura de dar a luz sin poder llegar al hospital a tiempo le ocurrió a Andrenna Reid.

Quien llegó a su rescate fue Robert Stenger, un patrullero de seguridad del Turnpike.

Todo esto sucedió el mes pasado y el jueves 25 de abril Reid se reencontraron.

Fue una reunión muy esperada para ambos y fue la primera vez que Stenger de la Patrulla de Seguridad de Pennsylvania Turnpike conoció oficialmente al hijo de Andrienna Reid, Santana.

La presencia del patrullero jugó un papel muy importante

La Patrulla de Seguridad de Turnpike recibió una llamada al 911 por una emergencia médica alrededor de las 3 a. m. del 15 de junio, lo que llevó a Stenger a presenciar el nacimiento de Santana en el vehículo.

"Recuerdo que caminé hacia el auto y recibí la llamada…" dijo Stenger.

La madre dice que se detuvo hacia un lado de la autopista cuando se dirigía al hospital con su hijo de un año en el asiento trasero, y en menos de 10 minutos dio a luz.

La mujer relató que fue casi como un milagro que él la encontrara.

"Cuando vi luces intermitentes pensé: 'Oh, tal vez me encontraron'. Pero no fueron los paramédicos, fue Robert", dijo Reid.

Al encontrarla, el oficial permaneció a su lado hasta que los paramédicos la transladaron a ella y a su bebé al Jefferson Health Hospital.

Para la madre, el que el agente estuviera presente "fue simplemente todo”. Reid añadió que está agradecida también con todos los socorristas que acudieron después a ayudarla.

Reid quizo compartir un consejo a otras personas que puedan pasar por una situación similar... ¡que es importante mantener la calma en cualquier situación!

