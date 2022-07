Ánimos caldeados por restricciones a cervecerías

Una serie de nuevas restricciones tienen a las cervecerías en Nueva Jersey con los ánimos efervescentes.

Una legislación emitida por la División de Control de Bebidas Alcohólicas de Nueva Jersey (ABC pos sus siglas en inglés), que entró en vigor el uno de julio, tiene a las cervecerías y otros legisladores molestos porque impone nuevas restricciones a las empresas de bebidas.

La nueva legislación trae nuevas condiciones para los licenciatarios de cervecerías, incluida la cantidad de eventos que pueden organizar y asistir cada año. Las microcervecerías pueden tener hasta 25 eventos en el lugar y 52 fiestas privadas cada año. Las cervecerías pueden asistir hasta a 12 eventos fuera de su localidad.

La nueva ley también requiere que las cervecerías realicen un recorrido a pie o virtual por las instalaciones antes de permitir que los clientes consuman alcohol. Además, no se servirá comida ni se coordinará con camiones de comida móviles.

ABC señaló que su intención es "aumentar la estabilidad en el mercado de bebidas alcohólicas y fomentar una competencia realista que, en última instancia, beneficiará a todos los residentes del estado".

Kat Garrity, quien junto con su esposo opera Death of the Fox Brewery and Coffehouse, dijo que la legislación tendrá el efecto contrario.

“Están paralizando las cervecerías al decirnos que no podemos tener eventos, que no podemos hacer cosas divertidas. ¿Por qué alguien va a querer venir aquí? Están tratando de crear un entorno al que nadie quiera ir", dijo Garrity.

Las cervecerías de todo el estado piden un cambio en la legislación y piden a los clientes que llamen a sus senadores.

El senador de Nueva Jersey, Michael Testa, republicano de Vineland, planea presentar una legislación que contrarreste la nueva ley.

“El hecho de que el gobierno pueda entrar y microgestionar cómo pueden operar las cervecerías es suficientemente ofensivo. Pero restringir aún más su capacidad para innovar y tener éxito es inconcebible y requiere que la legislatura contrarreste las acciones de estos burócratas no elegidos”, dijo Testa en un comunicado de prensa.