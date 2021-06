Ante la violencia, en México surgen las autodefensas electorales

CIUDAD DE MÉXICO - Rapados y vestidos con camisetas blancas estos hombres dijeron estar listos para defender la democracia.

“Este acto no es ilegal: no hay armas y no hay violencia".

Pedro Pablo de Antuñano , quien encabeza el grupo que se autonombró "Los Mastines”, asegura que son militantes de un partido mexicano y se conformaron para evitar que se sigan cometiendo actos de fraude y violencia en lo que resta del camino y durante las elecciones del próximo 6 de junio…

"Nosotros tenemos confianza y respeto a la ley y vamos a actuar en apego a la ley, pero vamos a defender nuestro derecho al libre voto y no vamos a permitir actos ilegales como la compra de votos y el reparto de despensas", expresó De Antuñano.

Él también es parte de la “autodefensa electoral”, la cual está integrada por 150 personas, incluyendo jóvenes y mujeres, quienes se dividirán en tres grupos que recorrerán las calles de la capital mexicana y realizaran “arrestos ciudadanos“ contra quienes cometan acciones fuera de ley.

"Estamos dispuestos a todo pues queremos un país limpio, sin comprar votos", afirma Daniel Reyes, también integrantes de "Los Mastines".

Este movimiento surge justo en la semana que se realizará la que es considerada la elección más grande en la historia de este país y que ha estado marcada principalmente, por la violencia.

Diversas organizaciones han documentado que hasta el cierre de campañas que se realiza este miércoles, se han presentado alrededor de 780 agresiones contra políticos y candidatos y más de 80 han perdido la vida.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el próximo domingo la gente podrá ir tranquila a las urnas: “Se tiene garantizada la seguridad".

Por su parte, ciudadanos como Ernesto Hernández indican que hoy más que nunca será importante vencer el miedo y salir a emitir su sufragio.

"Se debe de votar para ver la realidad, qué nos falta pasar, qué tenemos que hacer, durante estos comicios se elegirán más de 2,400 cargos públicos", dijo.