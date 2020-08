Anzio Williams nuevo vicepresidente senior de diversidad, equidad e inclusión

NBCUniversal Owned Television Stations (estaciones de NBC y Telemundo) anunció hoy que Anzio Williams fue nombrado vicepresidente senior de diversidad, equidad e inclusión para la división.

Él hará la transición de su rol actual como vicepresidente de noticias para NBC10 / WCAU y Telemundo62 / WWSI.

En este rol recién creado, Williams será responsable de desarrollar e implementar una estrategia integral que hará que los problemas de diversidad e inclusión sean una prioridad en toda la empresa de las estaciones de NBC y Telemundo. Él informará a Valari Staab, la presidente de NBCUniversal Owned Television Stations.

“Anzio está comprometido, apasionado y reflexivo acerca de fomentar lugares de trabajo que acojan la diversidad y representen a las comunidades a las que servimos. También es un líder intelectual en temas editoriales de equidad y justicia en los medios. Nos ayudará a impulsar un cambio significativo en toda nuestra división", dijo Staab. “Siempre ha sido uno de mis asesores más confiables en temas de diversidad y equidad. Su nuevo rol le permitirá ampliar el trabajo que ya ha realizado a lo largo de su carrera".

Un profesional respetado con 27 años de experiencia en emisión, Williams ha trabajado en estaciones de televisión de todo el país y ha ocupado numerosos puestos de liderazgo con una responsabilidad cada vez mayor, al mismo tiempo que asesora a colegas y periodistas para ayudarlos a avanzar en sus carreras.

Como vicepresidente de noticias para las estaciones de NBCUniversal en Filadelfia, Williams desempeñó un papel clave en el traslado exitoso de las estaciones a su nueva instalación de última generación dentro del Comcast Technology Center. También encabezó la integración y el lanzamiento de WWSI, la estación propiedad de Telemundo que se ha clasificado como la estación de televisión en español más vista de Filadelfia para noticias locales entre los grupos de demostración clave durante muchos años. En WCAU y WWSI, ha gestionado la cobertura de los equipos de noticias para las historias más impactantes, incluida las protestas por la justicia social en 2020, la victoria de los Philadelphia Eagles en el Super Bowl 2018, el descarrilamiento mortal de Amtrak, la visita del Papa Francisco a Filadelfia, y la devastación del huracán Sandy y los esfuerzos de recuperación, entre otros.

Antes de unirse a NBCUniversal, el estuvo 12 años con Hearst Television como director de noticias para KCRA en Sacramento y WDSU en New Orleans. En WDSU, encabezó la cobertura de la estación del huracán Katrina, las secuelas de la tormenta, y los esfuerzos de recuperación de varios años. Antes de esto, trabajó como subdirector de noticias en las estaciones afiliadas de NBC en Orlando, Florida, y Charlotte, Carolina del Norte. En WESH, el manejó la cobertura del equipo para la temporada de huracanes más grande en Florida mientras estuvo en WCNC, el dirigió los informes del equipo sobre el desastre del Columbia Shuttle. Antes de esto, supervisó noticieros y programación deportiva especial para WLWT en Cincinnati, y logró la cobertura de noticias de fin de semana para WSVN en Miami. Lanzó su carrera en televisión como productor de noticias y deportes para WFMY en Greensboro, Carolina del Norte.

Recibió nueve premios Emmy por logros sobresalientes, mejor noticiero, noticias de última hora y cobertura continua, y fue miembro de los equipos de noticias honrados con seis premios Edward R. Murrow y dos premios George Foster Peabody.

Williams obtuvo una licenciatura en transmisión de noticias de la Universidad A&T de Carolina del Norte y una maestría en Administración de Empresas del programa Fox School of Business Executive MBA de Temple University.

Es miembro de National Association of Black Journalists, Urban League of Philadelphia, 100 Black Men of Philadelphia, y es miembro de la junta de la Asociación Estadounidense de Diabetes en Filadelfia.

Desde 2011, Desde 2011, la división de estaciones propias ha lanzado numerosos programas de desarrollo de empleados para sus periodistas, redacción, profesionales de ventas y marketing a fin de crear un camino para roles de liderazgo para mujeres y personas de diversos orígenes. Los programas incluyen el "Programa de desarrollo de reporteros y productores", que se lanzó en 2012 y tiene un 100% de éxito en la colocación de reporteros al aire en trabajos de tiempo completo en las estaciones de propiedad de NBC / Telemundo, el "Programa de productores de promoción de marketing" que capacita a profesionales para roles de marketing bilingües en todo el grupo, y el exitoso “Programa de Asociados de Ventas” que existe desde hace casi 10 años. Otras iniciativas incluyen el "Programa de desarrollo de soporte de ventas", el "Programa de liderazgo de ventas" y "Ella lidera", un programa de desarrollo de empleados lanzado por la división en 2018 para mujeres líderes de ventas de alto potencial. Como un programa centrado en el patrocinio, los participantes se emparejan con ejecutivos de división para ayudarlos a obtener la información práctica y la exposición que necesitan para adquirir roles de liderazgo dentro de la división y NBCUniversal.

La primera clase de participantes de “She Leads” ya ascendió a roles de liderazgo, incluidos roles de gerente general de estación, entre otros. El programa de capacitación de un año del "Telemundo University" del Grupo de estaciones de Telemundo creado en asociación con universidades y colegios universitarios seleccionados en los EE. UU. que tienen programas de periodismo vigorosos – está ofreciendo a los estudiantes de periodismo universitario bilingües un canal directo a trabajos de televisión local y noticias digitales en toda la división y NBCUniversal.

