Aparente pleito deja el saldo de abuelita muerta y dos hombres apuñalados

Una abuela murió y dos hombres resultaron con heridas de arma blanca en medio de un incidente ocurrido en una residencia de Filadelfia el sábado por la noche.

Los oficiales llegaron a la cuadra 1000 de E. Chelten Avenue en el vecindario de East Germantown alrededor de las 7:39 p.m. y fueron recibidos afuera por un hombre de 20 años que había sido apuñalado en el costado, dijo la oficial Tanya Little, portavoz del Departamento de Policía de Filadelfia. El hombre le dijo a la Policía que su hermano de 25 años era el responsable.

Luego, los oficiales encontraron a otro hombre de 20 años con múltiples puñaladas en el pecho. Cuando los oficiales entraron a la residencia, encontraron al joven de 25 años sosteniendo un cuchillo y parado en la escalera que va del segundo piso al tercer piso, dijo Little. Después de intentar sin éxito someter al hombre, los agentes declararon una situación de barricada.

Mientras la Policía intentaba negociar con el hombre, lo vieron vertiendo un líquido, posiblemente queroseno, en el tercer piso de la residencia, dijo Little. Los oficiales finalmente lograron que se rindiera, pero se cortó el cuello durante el arresto y fue llevado al Albert Einstein Medical Center en condición estable.

Los oficiales también transportaron a los dos hombres heridos con arma blanca al Albert Einstein Medical Center, donde el hombre apuñalado en el pecho figuraba en estado extremadamente crítico y el que fue apuñalado en el costado figuraba en condición estable.

Little dijo que los oficiales habían notado que la abuela del hombre, que estaba en el sofá de la sala, no respondía cuando llegaron por primera vez a la vivienda. Fue declarada muerta en el lugar a las 7:57 p.m. No tenía signos visibles de trauma y la causa de su muerte no estaba clara de inmediato, dijo Little.

La portavoz de la Policía dijo que la investigación está "activa y en curso".