Aparente pleito racial paraliza las clases en Norristown High School

Las clases se vieron interrumpidas en Norristown High School debido a varios factores: peleas y amenazas de bomba o tiroteos.

Según un grupo de madres hispanas durante las pasadas semanas han estado circulando videos de peleas de índole racial en las que hasta un maestro resultó herido.

No se develó quien filmó las imágenes, pero según el relato de las mujeres las reyertas tienen que ver con pleitos entre estudiantes negros e hispanos.

“A mí me preocupa mucho el él vaya a regresar a la escuela por ser latino y que vaya a tener algún problema o que vaya a haber una pelea quizás en contra de mi hijo”, destacó Marlen Torres, cuyo vástago acude a esa instalación educativa. “Él siente un poco de ansiedad, saber que tiene que regresar mañana a la escuela. El no saber con qué se va a enfrentar, no saber si va a caminar al pasillo o si va a haber una pelea”.

El distrito escolar de Norristown confirmó que existe una investigación por las peleas y las llamadas de amenazas. “Todos los estudiantes involucrados en estos incidentes estarán sujetos a niveles altos de disciplina y estamos trabajando con las fuerzas del orden locales para garantizar que se apliquen los cargos correspondientes”, lee la comunicación escrita del distrito.

Sin embargo, la preocupación por la seguridad y el bienestar en el plantel tiene en vilo al grupo de madres hispanas. “Es bastante preocupante, porque a cada rato están llamando porque hay amenazas de bomba o de tiroteos y peleas”, destacó otra de las progenitoras, Liliana Vargas. “Que se pongan las pilas y que mejoren la seguridad de los alumnos y los maestros, porque necesitamos que ayuden a los niños y que se sientan como en su casa, protegidos. Ellos ahora tienen miedo en la escuela”.