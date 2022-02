Aprueban mandato de vacunación para oficiales de la Policía

Los oficiales de la Policía de Filadelfia ahora deberán tener al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, o haber presentado una solicitud de exención, antes del 11 de febrero.

Un panel de tres personas compuesto por un abogado neutral, un abogado de la ciudad y un abogado del sindicato del Departamento de Policía de Filadelfia aprobó el martes el mandato de vacunación luego de un proceso de arbitraje legalmente requerido. La decisión de los árbitros representa una victoria para la ciudad, que anunció el mandato para todos los trabajadores de la ciudad en noviembre del año pasado.

Además de proporcionar prueba de al menos una dosis de la vacuna antes del 11 de febrero, los agentes de la Policía deberán recibir su segunda inyección dentro de los 14 días. El fallo no se aplica a las vacunas de refuerzo, que no son parte del mandato de la ciudad.

Los oficiales cuya solicitud de exención sea denegada deben recibir su primera dosis de la vacuna dentro de dos semanas, así como recibir su segunda dosis dentro de otras dos semanas.

Los oficiales que no cumplan serán puestos en licencia sin goce de sueldo y podrían ser despedidos. Sin embargo, el panel no ha tomado una decisión final sobre si los oficiales que no cumplen perderán sus trabajos; tiene previsto reunirse a más tardar el 21 de marzo para "determinar las consecuencias finales" del incumplimiento.

Durante el arbitraje, el departamento de la Policía dijo que está viendo sus niveles de personal más bajos en años y que está luchando para reclutar nuevos oficiales en un momento en que la ciudad está experimentando un aumento en la violencia armada. Sin embargo, el panel dictaminó que si bien el mandato es "desafiante y único" para el departamento, se necesitan vacunas entre los oficiales para garantizar la salud y la seguridad públicas.

“El Panel es consciente del impacto en la seguridad y la salud pública de garantizar que tantos agentes de policía como sea posible estén vacunados contra el COVID-19, al mismo tiempo que se asegura de que el Departamento cuente con suficiente personal para combatir con éxito nuestra epidemia de violencia armada”, escribió el panel. en su decisión.

Las cifras del Departamento de Salud Pública de Filadelfia muestran que entre el 71% y el 80% de los empleados del PPD habían sido vacunados hasta el 1 de febrero.

En un correo electrónico, el presidente de la Orden Fraternal de la Logia de Policía No. 5, John McNesby, dijo a los oficiales que las vacunas estarán disponibles en el distrito policial 25 de 2:00 a 7:00 p.m. del viernes. También alentó a cualquiera que lo necesite a solicitar una exención.

Como incentivo, a los oficiales se les ofrecen bonos en efectivo para que se vacunen.

Aquellos que reciban su primera dosis antes del 11 de febrero y estén completamente vacunados antes del 15 de marzo recibirán $500. Aquellos que reciban una primera dosis después del 11 de febrero pero el 18 de febrero o antes, y estén completamente vacunados antes del 22 de marzo, recibirán $300. Los oficiales que reciban su primera dosis después del 18 de febrero pero el 28 de febrero o antes, y estén completamente vacunados antes del 29 de marzo, recibirán $100.