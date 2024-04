Hispano ataca a mujer en PATCO y apuñala al hombre que intervino para ayudarla

Un hispano enfrenta cargos por golpear a una mujer y apuñalar con un arma blanca a un hombre dentro de una estación PATCO en Filadelfia el lunes primero de abril.

Las autoridades a cargo de la investigación alegaron que el individuo golpeó a la mujer de 43 años en la cabeza, y luego apuñaló a un hombre de 40 años, en varias ocasiones, dentro de una estación de transportación pública PATCO, ubicada entre Market St. y 8TH St. en Center City, Filadelfia.

El sospechoso, identificado como Arcadio Mercado, de 35 años, se encuentra bajo custodia policial, según las autoridades.

"Ponen a cualquiera en alerta, sabes, yo soy una que siempre estoy con el ojo atras, también porque uno nunca sabe pero yo ya estoy acostumbrada", dijo Jackeline Santana usuaria del transporte.

El Departamento de Policía de Filadelfia informó que el supuesto atacante fue capturado al norte de la ciudad, y un cuchillo fue recuperado al momento del arresto, indicaron los agentes.

Los usuarios de este tipo de transportación están cansados de esta situación y piden a las autoridades mayor patrullaje dentro de las plataformas y la reubicación de personas sin hogar.

"Yo me he dado de cuenta que cuando está la policía aquí todo el mundo se comporta de lo más bien, pero cuando no estan... abusan, abusan, abusan, abusan del Sistema. Se cuelan, sabes... Duermen, hacen, deshacen como si fuera su hogar", añadió Santana.

De acuerdo con las autoridades, ambas víctimas están en condición estable.

Actualmente Mercado enfrenta cargos por agresión agravada, agresión simple, poner en peligro imprudente a otra persona y por posesión de un instrumento de crimen.

