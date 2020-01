Imparable la violencia armada: cae un boricua

Un hispano, de 45 años, fue ultimado a balazos en las afueras de una gasolinera la noche del martes al norte de Filadelfia.

Se informó que el herido, descrito por testigos como puertorriqueño, sostuvo un balazo en el pecho y el momento del altercado quedó grabado en las cámaras de vigilancia del establecimiento.

El incidente se registró en la estación de gasolina y tienda de conveniencia Liberty en la cuadra 100 de West Lehigh Avenue a eso de las 6:01 p.m.

Hasta el momento se desconoce el móvil del suceso, pero el individuo fue socorrido por personal de la gasolinera, así como testigos antes de que arribaran las autoridades pertinentes.

Sin embargo, no fue suficiente. Fue transportado a Temple University Hospital donde sucumbió a las lesiones a eso de las 6:25 p.m.

“Por eso no vengo para acá, para el norte, porque siempre hay algo. No saben discutir, no saben resolver las cosas y lo primero que hacen es dispararle a alguien. Necesitamos más policías que estén caminando por estas calles”, destacó Andrea Ortíz, clienta del establecimiento.

La Policía dijo que el evento de violencia armada se mantiene bajo investigación. Que no se ha recuperado el arma homicida, ni se han develado posibles sospechosos en el caso.