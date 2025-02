Capturan a fugitivo más buscado a una milla de la escena del asesinato en Filadelfia

Un fugitivo de los más buscados por los Alguaciles de Estados Unidos, ya fue encontrado y arrestado en Filadelfia, según las autoridades.

Se trata de Edward Barbin, de 44 años, el cual fue detenido en la cuadra 5200 de Wyalusing Avenue al oeste de Filadelfia, dijeron los agentes.

Barbin fue atrapado tratando de escapar por una azotea, indicó el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en Filadelfia.

El sujeto era buscado por disparar y matar a un hombre al oeste de Filadelfia a finales de enero 2025, dijo la Policía.

Como dato curioso, la escena del crimen está a solo una milla de donde fue capturado.

Edward Barbin was wanted by @USMS_Philly for federal probation violations, @CorrectionsPA for parole violations, and @PhillyPolice for homicide. He was arrested by @USMS_Philly in the 5200 block of Wyalusing Ave after attempting to escape from a rooftop. https://t.co/3mNCT5ckxw pic.twitter.com/M8TyMNXmGC