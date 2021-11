Arrestan segundo sospechoso en muerte de empresario farmacéutico

Un segundo hombre de Pensilvania fue arrestado en relación con la muerte de un ejecutivo de una compañía farmacéutica de Nueva Jersey que, según los fiscales, fue seguidos desde un casino hasta su casa la semana pasada.

Devon Melchor, de 26 años y residente de Upper Darby, fue esposado por las autoridades de Florida cuando intentaba abordar un vuelo internacional el jueves, dos días después de que Sree Aravapalli de Plainsboro fuera asesinado en su propia casa mientras su esposa e hija adolescente dormían.

Los fiscales alegaron que Melchor y Jekai John Reid, de 27 años, quien fue arrestado poco después de los hechos, atacaron a Aravapalli en el Parx Casino en Bensalem, al norte de Filadelfia, después de verlo cobrar unos $10,000 aproximadamente en ganancias. Los dos hombres de Pensilvania no conocían a Aravapalli.

De acuerdo a los fiscales, los sospechosos vieron cuando la víctima cobró el dinero y, supuestamente, lo siguieron por 50 millas hasta el vecindario próspero donde vivía. Una cámara cercana captó el momento en que dos autos pasaban por el área, con los sospechosos detrás del ejecutivo de 54 años, dijeron las autoridades.

Ambos autos llegaron a la casa de Aravapalli poco después de las 3:00 a.m.

La víctima aún estaba abajo cuando Reid supuestamente entró por una puerta corrediza trasera y se oyeron los disparos. Un vecino informó que un automóvil se alejó rápidamente. Esa misma cámara que capturó los dos autos, también grabó mientras uno de los autos regresaba en dirección a Pensilvania poco después, dijo la Policía.

Los oficiales que respondieron a la emergencia en la casa de Aravapalli justo antes de las 3:40 a.m. lo encontraron con varias heridas. Fue declarado muerto en un hospital cercano.

Reid enfrenta cargos que incluyen asesinato en primer grado. También fue arrestado el jueves en el condado de Montgomery, Pensilvania. Melchor enfrenta un cargo de robo a mano armada en primer grado y un cargo de conspiración en segundo grado para cometer robo a mano armada. Se espera que ambos hombres sean extraditados a Nueva Jersey para enfrentar un juicio.

Ambos arrestos ocurrieron el mismo día en que familiares y amigos se reunieron en un mausoleo en South Brunswick para dejar descansar a Aravapalli. Fue descrito como un miembro popular de la comunidad.

"Durante el día, al menos puedes darte cuenta de que alguien te está siguiendo. Pero de noche, no, nunca", dijo Vivek Taneja la semana pasada. "He estado en Las Vegas, Atlantic City, pero no, nunca pensé que alguien me seguiría. Creo que necesito estar atento todo el tiempo, no solo en los casinos".