Arrestan sospechoso de matar a golpes con un tubo a otro

La Policía arrestó al sospechoso de matar a golpes, con un tubo, a un hombre en hechos ocurridos cerca del Centro de Convenciones de Pensilvania.

Juan Guerra, de 59 años, fue arrestado y acusado del asesinato de Johnathan Muldrow, de 49.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El martes a las 7:28 a.m., la Policía realizó un control de bienestar de personas sin hogar en la cuadra 100 de North 13th Street en Center City, Filadelfia. Cuando llegaron, encontraron a un hombre, posteriormente identificado como Muldrow, que no respondía y sufría un trauma en la cara. Un médico lo declaró muerto a las 7:36 a.m.

Más tarde, los investigadores recuperaron un video de vigilancia que mostraba a Muldrow siendo golpeado por un hombre armado con una tubería esa mañana a las 2:18 a.m.

La Policía identificó al sospechoso como Guerra, quien fue arrestado en la cuadra 1200 de Market Street. Está acusado de asesinato y otros delitos relacionados.

Los homicidios en la ciudad han aumentado un 32% en lo que va de 2021 en comparación con 2020, con al menos 154 personas asesinadas en Filadelfia hasta la fecha.