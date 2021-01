Arrestan sospechoso de matar a joven que paseaba su perro

Un hombre, de 20 años, fue acusado de ultimar a balazos a un egresado de Temple University quien paseaba al perro en medio de un presunto robo en el vecindario de Brewerytown.

Las autoridades dijeron que Davis Josephus está acusado del asesinato de Milan Loncar, de 25 años.

El miércoles, Loncar paseaba a su perro cerca de las calles 31 y Jefferson, en Brewerytown, cuando dos personas se le acercaron. El video de vigilancia publicado por la Policía mostró a dos personas metiendo la mano en los bolsillos de Loncar.

Luego, uno de los sospechosos le disparó un tiro al pecho.

Esa misma noche, alrededor de las 8:35 p.m., la Policía detuvo un Ford Focus 2012 en las calles B e Indiana en relación con un robo de auto que había ocurrido el día anterior.

La Policía dijo que cuatro hombres huyeron del vehículo, sin embargo detuvieron al conductor, a quien luego identificaron como el hombre que disparó y mató a Loncar.

Posteriormente, la Policía identificó al sospechoso como Josephus.

El sábado por la noche, la Policía anunció que Josephus y una segunda persona de interés habían sido detenidos.

Josephus fue detenido sin derecho a fianza por el asesinato de Loncar. También está acusado de recibir propiedad robada y uso no autorizado de un vehículo motorizado.

Josephus fue liberado de la cárcel por cargos de delitos graves un par de semanas antes del asesinato de Loncar. Los documentos judiciales muestran que su fianza por cargos de agresión agravada desde agosto se redujo de $200,000 a $12,000. Su fianza en otro caso de robo y robo de automóvil se redujo de $200,000 a $20,000. Pagó la fianza el 29 de diciembre.

Algunos miembros del Departamento de Policía de Filadelfia cuestionaron la reducción de la fianza.

"Este hombre estaba en la calle con dos casos de delitos graves abiertos porque su fianza se redujo de 200 mil a 12 mil", tuiteó el inspector de la Policía de Filadelfia, Derrick Wood. "Esto es ridículo y es otro ejemplo de decisiones de fianza que se toman sin considerar la seguridad de la comunidad. Las consecuencias importan".

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, dijo que su oficina había defendido el año pasado que Josephus fuera detenido con una fianza más alta, pero que los jueces establecían una fianza, no la oficina del fiscal de distrito.

"El DAO de Filadelfia argumentó en dos casos separados el año pasado que Davis Josephus estaría en la cárcel, pero los jueces redujeron la fianza por nuestras objeciones", dijo Krasner en una declaración escrita.

“Este acto violento le robó a un joven su vida y su futuro, e infligió violencia adicional a la familia y la comunidad”, dijo Krasner.

Loncar se graduó de Temple con un título en ingeniería en diciembre de 2019 y trabajó para la empresa de construcción Whiting-Turner.

La madre de Loncar, Amy Lounsberry, habló con nuestra cadena hermana NBC10 a principios de esta semana.

"No hay motivo para ello. No hay motivo para ello", dijo Lounsberry. "No tenía dinero encima. No se defendió. No dijo nada malo. Es demasiado. Simplemente no está bien".

Lounsberry dijo que la novia de su hijo estaba a punto de mudarse con él.

"Ya habían comenzado a traer cosas", dijo. "Estaban emocionados. Todo iba bien para él y no es justo".