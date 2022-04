Arresto domiciliario para sacerdote por mentirle al FBI

Un ex sacerdote fue sentenciado a cinco años de libertad condicional por mentirle al FBI sobre si conocía a un exmonaguillo y su familia.

A Robert Brennan, de 84 años y residente de Perryville, Maryland, se le ordenó pasar los primeros dos años en arresto domiciliario. Bajo un acuerdo de culpabilidad, admitió que mintió al FBI cuando los agentes visitaron su casa en 2019 como parte de una investigación federal más amplia sobre abuso de sacerdotes en Pensilvania.

Brennan había sido mencionado en más de 20 denuncias de abuso durante su larga carrera en la iglesia, y los fiscales de Filadelfia lo acusaron en 2013 de violar al ex monaguillo Sean McIlmail en 1998. Sin embargo, esos cargos se retiraron cuando McIlmail, de 26 años, murió de un sobredosis de drogas antes del juicio.

En cambio, su familia presentó una demanda civil contra la Arquidiócesis después de su muerte y llegó a un acuerdo por una cantidad no revelada.

Cuando los investigadores federales examinaron el problema y visitaron a Brennan, dijo que no conocía a McIlmail a pesar de las fotos de ellos juntos.

Los McIlmail, que asistieron a la sentencia del jueves, dijeron que estaban decepcionados pero no sorprendidos dado el acuerdo de culpabilidad que Brennan alcanzó con los fiscales el año pasado.

“Estoy decepcionada porque sigue mostrando cómo la iglesia y los tribunales... no están a favor de la víctima”, dijo Debbie McIlmail de Willow Grove, la madre de Sean, quien esperaba que Brennan pasara al menos un tiempo en la cárcel.

Aún así, dijo, "fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de enfrentarlo y leer una declaración de impacto".

Un defensor público que representa a Brennan no respondió de inmediato los mensajes en busca de comentarios el jueves.

Solo en Pensilvania, al menos cuatro fiscales han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre el abuso sexual infantil dentro de la iglesia católica romana, solo para encontrar que la mayoría de las denuncias son demasiado antiguas para generar cargos.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual sin su permiso, que Debbie McIlmail otorgó en nombre de su hijo.