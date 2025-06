Desde Philly a España: arrestan a sospechosa de matar a hispana

Una dominicana de Filadelfia habría huido a España tras el asesinato de una venezolana en los altos de una tienda de pollo en el vecindario de Kensington.

Se informó que Gerelys Sánchez Reyes, de 28 años, fue detenida por los alguaciles federales en el país europeo tras meses de búsqueda en conexión con la muerte a cuchilladas de Yuleisy Torreslles Martínez, de 21.

La sospechosa está en custodia en Madrid a la espera de su extradición a la ciudad del Amor Fraternal.

"Porqué me mató a mi hija, porqué hizo eso. Por qué tanto odio, si mi hija lo que hizo fue ayudarla. Esa mujer tiene que pagar con todo el peso de la ley, porque yo no voy a volver a ver a mi hija", destacó la madre de la víctima desde Venezuela. "Le doy gracias a Dios porque agilizaron la captura".

El crimen ocurrió en la cuadra 4400 de Frankford Avenue el pasado cinco de abril 2025. Desde entonces Sánchez Reyes era considerada como fugitiva de la justicia.

Murder fugitive Gerelys Sanchez-Reyes has been arrested in Madrid, Spain, based on info provided by @USMS_Philly. A warrant had been issued for the stabbing death of a 21-year-old woman found stuffed inside a futon on April 5. She currently awaits extradition back to the U.S. pic.twitter.com/KhiXtBSfzH