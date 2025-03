Alguaciles dan con fugitivo de Philly escondiéndose en una montaña de ropa

El reo fugitivo de Filadelfia fue apresado por alguaciles federales tras casi una semana de seguirle la pista.

El arresto tuvo lugar en una vivienda de la cuadra 2400 de Nicholas Street a eso de las 8:00 a.m. del cuatro de marzo 2025.

Los alguaciles explicaron que el sujeto intentó esconderse en una montaña de ropa tirada en la sala de la casa donde se escondía sin mucho éxito.

Se trata de Keith Freeman, de 30 años, quien se habría evadido del módulo carcelario Kintock Group, ubicado en la cuadra 600 de East Luzerne Street, el 30 de febrero 2025.

Según las agencias encargadas de la pesquisa el individuo habría escalado dos verjas para huir de la institución correccional. En ese momento cumplía una sentencia de 96 meses en prisión por un cargo de posesión ilegal de armas.

Freeman fue transportado a Federal Detention Center (FDC) donde cumplirá con el resto de su tiempo tras las rejas.

“Estuvimos investigando de forma exhaustiva hasta dar con el fugitivo. Con este arresto el grupo de alguaciles involucrados demostró nuevamente su excelencia en la captura de reos evadidos de la justicia”, destacó el supervisor de los alguaciles en Filadelfia, Robert Clark.

Read in English here

@USMS_Philly has apprehended federal escapee Keith Freeman in the 2400 block of Nicholas Street. Freeman attempted to conceal himself under a pile of clothes but was quickly located by Deputy Marshals. He was then transferred back into custody of the Federal Bureau of Prisons. pic.twitter.com/EePujnlYd4