Arrestan a hispano que en atropello y fuga lanzó a víctima a 168 pies de distancia

Un joven hispano que en un atropello y fuga le robó la vida a otro hispano, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato, según las autoridades.

Shakim Elias Méndez, de 18 años, de Flourtown, fue arrestado por homicidio vehicular y otros cargos relacionados con el accidente del ocho de noviembre de 2024 en el que Artemio De La Rosa Martínez, de 35 años, de Norristown perdió la vida, dijeron los funcionarios.

Los alguaciles de Estados Unidos arrestaron a Méndez sin incidentes en una residencia en Wilmington, Delaware, el 20 de febrero.

Aproximadamente a las 3:20 p. m. del 8 de noviembre de 2024, la policía del municipio de Whitemarsh respondió a una llamada al 911 por un informe de un accidente entre un vehículo y un peatón.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Recuento del incidente

La Policía llegó a la ubicación 6011 West Valley Green Road y encontró a la víctima muerta, tendida en el borde del carril de circulación en dirección norte de West Valley Green Road.

El vehículo que chocó, un Chevrolet Malibu de color oscuro con una matrícula temporal de Delaware que resultó ser falsa, fue abandonado en el lugar y el conductor huyó a pie. Dentro del auto, la policía encontró la billetera de Méndez que contenía su licencia de conducir y otros documentos relacionados con él.

En la investigación del accidente se descubrió que Méndez conducía el Malibu en dirección sur por West Valley Green Road. Iba a gran velocidad y conducía de manera imprudente cuando su vehículo golpeó a Martínez, quien estaba haciendo trabajos de jardinería con su hermano a lo largo de la carretera.

También informaron que el vehículo de Méndez golpeó a Martínez con tanta fuerza que fue arrojado a 168 pies del punto de impacto. La fuerza del impacto fue tan severa que uno de los zapatos de Martínez se encontró atascado en un árbol a 36 pies del suelo, dijeron los oficiales.

Durante una inspección del vehículo posterior al choque, se descargaron datos del módulo de control de la bolsa de aire, que mostraron que en el momento del impacto, el Malibu viajaba entre 68 y 70 millas por hora. West Valley Green Road tiene una velocidad indicada de 25 millas por hora.

Además, la inspección del vehículo descubrió que debido a un disco negro montado en el parabrisas y la posición del asiento del conductor, que estaba reclinado en un ángulo de 49 grados en el momento del choque, solo había siete pulgadas de espacio visible fuera del parabrisas delantero del Malibu, lo que obstruía significativamente la vista del conductor. En adición, la investigación descubrió que el Malibu no estaba asegurado en el momento del choque, indicó la Policía.

A través de los relatos de testigos, cámaras de tráfico y otros medios de investigación, los detectives se enteraron de que después de abandonar su vehículo, Méndez corrió hacia el este por el sendero peatonal que va paralelo a West Valley Green Road y fue recogido por su hermano, que conducía un Chevrolet Impala rojo.

A las 5:35 p. m. de ese mismo día, la policía de Filadelfia detectó el Impala e inició una parada de tráfico. El vehículo intentó huir, pero finalmente fue detenido. Méndez fue acusado por la policía de Filadelfia de huir e intentar eludir a la policía. Fue puesto en libertad bajo fianza no garantizada de 50,000 dólares, según las autoridades.

Cargos contra Méndez

El dos de diciembre de 2024, se emitió una orden de arresto contra Méndez por cargos relacionados con el accidente fatal. El hispano está acusado de homicidio por vehículo, accidentes con muerte o lesiones personales, registro de título fraudulento, no detenerse y no prestar ayuda, conducción imprudente, ventana obstruida, falsificación no jurada a las autoridades y otros cargos.

Méndez fue arrestado el 20 de febrero de 2025 en Wilmington, Delaware. Está en proceso de ser extraditado al condado de Montgomery, momento en el que será procesado y se programará una audiencia preliminar.

Esta es una historia en desarrollo. Descarga nuestra aplicación de Telemundo 62 para mantenerte al tanto de las actualizaciones.