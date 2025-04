Atrapan fugitivo tras tiroteo contra menor, de 13 años, en Kingsessing

Un hombre de Filadelfia, por quien pesaba una orden de captura tras balear a un menor, de 13 años, en el vecindario de Kingsessing, fue detenido escondiéndose en la casa de un familiar, según los alguaciles federales.

Se trata de Keith Holmes, de 48 años, quien estaba evadido de la justicia, desde el tiroteo ocurrido el 10 de abril 2025 en la cuadra 2000 de South 57th Street, fue apresado sin mayores problemas en un apartamento de North 63rd Street.

La detención estuvo en manos de los alguaciles federales adscritos a Filadelfia a eso de las 10:00 a.m. del 16 de abril 2025.

La comunicación escrita d ellos alguaciles establece que cuando tocaron la puerta del inmueble y anunciaron su presencia, Holmes supuestamente salió de la casa con las manos en alto.

“No hay excusa para cometer crímenes violentos contra menores de edad. Todos los que cometan estas infracciones van a ser procesador con todo el peso de la ley y los alguaciles federales estamos aquí para asegurarnos que se haga justicia”, destacó el jefe de alguaciles en Filadelfia, Robert Clark.

Al parecer Holmes habría hecho detonaciones contra el menor, de 13 años, tras una pelea por materiales de concreto.

