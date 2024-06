Develan video de arresto por aparente pleito doméstico en Allentown

El arresto de un hombre por agredir a varios oficiales durante una intervención de aparente violencia doméstica fue develado por el fiscal de distrito de Lehigh Valley, Gavin P. Holihan, el viernes.

Se trata de una compilación de las cámaras corporales de los oficiales de Allentown quienes intervinieron en la emergencia.

El hecho tuvo lugar el pasado 22 de junio pasadas las 9:00p.m. en la cuadra 200 de North 16th Street.

“La unidad que investiga el uso de la fuerza de la Policía de Allentown determinó que no fue excesiva en este caso y nuestra oficina (fiscal de distrito) hizo una investigación separada y concuerda con esa determinación. El pedazo de video que fue revelado a medios locales de Allentown no cuenta toda la historia y por eso y en un afán de ser transparentes les mostramos qué sucedió desde que los oficiales entraron al apartamento hasta que pusieron bajo custodia al sospechoso”, recaló el fiscal Holihan.

Según el funcionario “bajo la ley de Pensilvania es un deber de los policías actuar de inmediato si entienden que una persona está bajo riesgo en casos de violencia doméstica”.

Explicó que cuando los agentes arriban a la dirección, por una llamada al 911 de una tercera persona fuera de la residencia, y tocan a la puerta lo primero que escuchan es: “Mike salte me dé encima, salte me dé encima”.

Acto seguido los uniformados ingresaron a la estructura y enfrentaron al sospechoso, identificado como Michel Iucolino, quien tenía en brazos a un niño pequeño. Lo primero que dijo el individuo a los oficiales es “qué hacen aquí, quién los dejó entrar. Dónde está la orden de allanamiento”.

Los oficiales procedieron a someter al sujeto, pero éste se resistió mientras que la mujer gritaba “Mike no te resistas, no pelees”.

Iucolino gritaba “conozco mis derechos y esta es mi casa. Ustedes no están invitados. Lexi grábalos, grábalos” mientras trataba de zafarse de los guardias. La mujer le contestó que “yo no llamé a la Policía, no te resistas, deja de pelear”.

Una vez los uniformados sacan al individuo del complejo de vivienda a la calle bajo decenas de insultos provenientes del arrestado quien preguntó en varias ocasiones “porqué estoy arrestado, qué cargos enfrento” a lo que uno de los oficiales le contestó “atacar a un policía”.

Según Holihan en dos ocasiones los oficiales utilizaron herramientas para someter al individuo. En una usaron la pistola de descargas eléctricas o “taser”, porque el sospechoso estaba entrelazado en la pierna de uno de los guardias tirándolo al suelo, mientras que también le dieron con una macana en la pierna para que soltara al otro agente.

El fiscal de distrito reafirmó que Iucolino permanece en prisión y se le garantizará un proceso justo, por lo que no quiso entrar en si el individuo tiene o no antecedentes penales.

La dama, quien fue el eje de la llamada al 911 que alertó a las autoridades, no presentó cargos contra su pareja, pero sí develó partes del video del arresto que ella misma grabó a los medios en Allentown.

El proceso contra el sospechoso continúa.

