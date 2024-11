Más arrestos por carreras ilegales en Philly y toman medidas contra posibles saqueos

Autoridades informaron sobre más arrestos en una serie de caóticos encuentros en vehículos que ocurrieron en un lapso de siete horas en Filadelfia en septiembre, en los que los oficiales fueron atacados, se provocaron incendios y se destrozaron vehículos.

"No van a atacar a mis oficiales de policía", dijo el Comisionado de Policía de Filadelfia Kevin Bethel durante una conferencia de prensa el jueves siete de noviembre. "No van a saltar sobre nuestros autos. Y no van a tratarnos y devaluar el trabajo que hacemos todos los días".

El Comisionado Bethel y el Comisionado Adjunto Frank Vanore anunciaron que han realizado un total de nueve arrestos hasta ahora en relación con los encuentros en vehículos.

"Estamos aquí para servir a los hombres y mujeres de esta comunidad. Pero lo que no permitiré es que mis oficiales sean atacados por individuos que solo quieren salir y correr por nuestra ciudad", dijo Bethel. "Si quieren participar en esta actividad, pueden atraparme la primera vez, pero los atraparé a ustedes".

Una noche de caos

Los encuentros entre vehículos tuvieron lugar entre la noche del sábado 21 de septiembre de 2024 y la madrugada del domingo 22 de septiembre de 2024.

El primer encuentro comenzó el 21 de septiembre a las 9:30 p. m. en la cuadra 7400 de Bustleton Avenue, donde se vieron involucrados unos 50 vehículos, según informó la policía. Uno de los conductores involucrados intentó evadir a la policía y se dirigió directamente hacia los agentes, chocando contra el vehículo de un civil en el proceso, según dijeron los investigadores.

