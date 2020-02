Arzobispo Nelson Pérez ante los retos de liderar la Arquidiócesis de Filadelfia

El nuevo arzobispo hispano de Filadelfia, Nelson Pérez, tendrá como norte abogar por una “reforma migratoria comprensiva que proteja tanto a las personas como las fronteras”.

“Necesitamos hacer todo esto en una forma que se respete la dignidad de la persona y sus derechos. La dignidad, no, no las da, ni el estado ni el gobierno. Tenemos que poder lograrlo con amor y compasión”, destacó en entrevista con TELEMUNDO 62.

Y es que tras asumir oficialmente el cargo de líder de la iglesia católica en Filadelfia el martes con la ceremonia de investidura desde la Catedral de San Pedro y San Pablo el religioso enfrentara varios retos, entre ellos, el estatus santuario de la ciudad.

“Yo digo que fui hecho en Cuba, pero desempaquetado en Miami”, destacó en broma Pérez porque cuando emigraron sus padres y su hermano mayor venía en el vientre de su madre. “Vinieron aquí dejándolo todo atrás para comenzar una vida nueva como vienen tantos inmigrantes a este país. Vienen con un sueño, con esperanza, sino no vinieran. En esa esperanza y esa fuerza se encuentra la gran fortaleza del pueblo latino y les diría a los hispanos que sean perseverantes, en ir detrás de sus sueños por las razones que los trajeron aquí”.

Explicó que está al tanto del estatus santuario de Filadelfia y que respeta las leyes que conforman el mismo. “La iglesia católica camina con el inmigrante, porque la iglesia es un pueblo que está migrando también y reconoce en el ser de su corazón que todos estamos de camino”.

Padre Nelson, como cariñosamente le llaman los allegados, sostuvo que no ha tenido el tiempo de internalizar todo lo que se le viene encima con convertirse en el líder católico de la ciudad. Sin embargo, aseguró que tomará las riendas tras la labor del arzobispo saliente Charles Chaput.

“Me dieron la noticia por teléfono, estaba de visita en casa de mi madre para el feriado de Martin Luther King cuando me llamaron y me dijeron que el Santo Padre (Papa Francisco) me quería para esa posición. Incluso creo que mencioné a otras personas más capacitadas o con mayor experiencia, pero mi trabajo es obedecer y aquí estoy”, recordó.

Destacó que el mayor reto será “traer a la gente de vuelta a la iglesia y restaurar la confianza” tras la avalancha de casos de abuso sexual de parte del clero por décadas que tiñó varias diócesis de todo Pensilvania y el resto de la nación.

“Los católicos no han perdido la fe. El escándalo estremeció a la iglesia en su centro, pero demostró que salió de ese dolor y de esa situación tan difícil y embarazosa. Estamos reconstruyendo para proteger a nuestros menores. Tengo que ser sincero, la iglesia se convirtió en mentor para otras organizaciones que están pasando por lo mismo. Es una realidad humana. Eso no excusa a la iglesia, pero creo que lo ha manejado con valentía y eficacia”, agregó Pérez. “Mi corazón está con las víctimas”.

Apoyó la determinación del Papa Francisco de continuar con el celibato en el sacerdocio y de darle mayores roles a las mujeres en la iglesia, pero sin títulos o jerarquías establecidas. Por ejemplo, las religiosas no pueden ser diaconisas.

El celibato es un don y tengo que ser sincero nunca hubiera podido ser el sacerdote que he sido si tuviera la responsabilidad de una familia. Hay una sabiduría dentro de la iglesia y de sus designios”.