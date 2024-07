Buscan a sospechoso de asalto indecente a mujer en tienda de a dólar

Una mujer fue víctima de un asalto indecente en el interior de una tienda de a dólar al sur de Filadelfia, según la Policía.

Se informó que el avance inapropiado tuvo lugar en el Dollar Tree de la cuadra 56 en East Snyder Avenue el pasado 23 de junio.

El establecimiento queda justo en Snyder Plaza, donde empleados de la tienda aseguran que el sospechoso ha sido visto antes porque frecuenta la zona. También han avistado al individuo muy cerca de la rampa hacia I-95 donde supuestamente estaciona el auto.

La Unidad de Víctimas Especiales de la Policía dio a conocer una imagen del sospechoso.

Se trata de un hombre corpulento entre los 25 a 30 años aproximados, complexión oscura y seis pies de estatura, barba frondosa. El día del asalto indecente lucía una camiseta negra con la frase “Its not going to lick itself” o “no se va a lamer solito”, pantalones cortos gris y calzado deportivo oscuro.

Todo el que lo reconozca puede dar parte a la línea de pistas de la Policía de Filadelfia al 215-686-TIPS (8477).

