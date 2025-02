“Mataron a César”, hermanos incrédulos ante tiroteo frente a su casa

A casi dos semanas de un tiroteo mortal frente a la casa de una familia hispana en Norristown, Pensilvania, los allegados a la víctima todavía se preguntan por qué le arrebataron la vida a uno de los suyos.

Se trata de una balacera registrada el pasado 13 de febrero 2025 en la cuadra 800 de George Street justo cuando el afectado se estaba estacionando al borde de la calle.

“Estamos destrozados en alma y corazón”, dijo de primera instancia el hermano mayor Javier Flores Díaz. “La pérdida de mi hermano es algo que no esperábamos y menos de esa manera”.

El allegado, quien es el líder de la familia mexicana que comprende tres varones y dos hembras en una misma casa, agregó que “todo fue tan rápido que no me lo creo. Lo miré cuando estaba en el vehículo y fue algo impresionante porque no es nada justo”, agregó Flores Díaz.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

“Solo escuché los disparos cuando salí, mi hermano menor salió gritando ‘mataron a César’. Él no tenía problemas con nadie. Desde que llegó a este país, hace seis años, se dedicó a trabajar y ala familia. Casi no salía”, relató el hermano mayor.

Reveló que la víctima llegaba de hacer una entrega de dinero. “No sé si César lo conocía (al pistolero). Él era de esas personas que si le pasaba algo te lo contaba. Era muy serio, igual amigable y hablaba muy poco, pero siempre muy atento con su familia”, mencionó Flores Díaz.

Lo único que piden los familiares del perecido es que el que haya visto algo le de parte a las autoridades para que puedan dar con el presunto implicado y poder cerrar el capítulo. “Lo vamos a recordar como el buen hermano que siempre fue. Esto es algo que todavía no acabamos de asimilar, de creer lo que le pasó”, apuntó.

Un altar en y fuera de la residencia familiar fue colocado en memoria de César Flores Díaz, de 27 años, a quien le sobrevive un hijo de cinco o seis años. “Es una tradición que tenemos allá en México de que cuando alguien muere le creamos un altar y le rezamos”, comentó Javier Flores Díaz.

La oficina del fiscal ofrece una recompensa de $5,000 por datos que lleven al arresto. Mira el video de vigilancia aquí.

El hecho violento se registró el pasado 13 de febrero 2025 en la cuadra 800 de George Street en Norristown a eso de las 8:52 p.m.