Asistencia para pequeños y medianos negocios por inundaciones repentinas

Las empresas y los residentes de Pensilvania afectados por las inundaciones repentinas ocurridas el pasado 18 de agosto podrán aplicar para préstamos por desastre a bajo interés de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, anunció la Administradora Isabella Casillas Guzmán.

La administradora puso a disposición los préstamos en respuesta a una carta del gobernador de Pensilvania, Tom Wolf el pasado 30 de agosto, solicitando una declaración de desastre por parte de la SBA, se dijo por escrito.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La declaración cubre los condados de Tioga, Potter, Bradford y Lycoming en Pensilvania y los condados adyacentes de Steuben y Chemung en Nueva York.

"La SBA está firmemente comprometida en brindar a la gente de Pensilvania la respuesta más eficaz y centrada para ayudar a empresas de todos los tamaños, propietarios de viviendas e inquilinos con préstamos federales por desastre”, dijo Casillas Guzmán. "Poner empresas y comunidades en funcionamiento después de un desastre es nuestra máxima prioridad en la SBA".

Para ayudar a las empresas y a los residentes afectados por el desastre, la SBA abrirá un Programa de Extensión de Préstamos por Desastre (DLOC) en el condado de Tioga el miércoles, ocho de septiembre a las 9:00 a.m.

Aquí lo que debes saber:

Tioga County

Knoxville Community Building

301 East Main Street

Knoxville, PA 16928

Abrirá: Miércoles, ocho de septiembre a las 9:00 a.m.

Horario: Lunes – viernes, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Abiertos: Sábado, Sept. 11, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. (único sábado que operará)

Cerrado: Todos los domingos

Cierra permanentemente: Miércoles, 15 de septiembre a las 4:00 p.m.

Para las pequeñas empresas, las pequeñas cooperativas agrícolas, las pequeñas empresas dedicadas a la acuicultura y la mayoría de las organizaciones privadas sin fines de lucro, la SBA ofrece Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL) para ayudar a satisfacer las necesidades de capital de trabajo causadas por el desastre. La asistencia de préstamos EIDL está disponible independientemente de si la empresa sufrió daños físicos a la propiedad, se dijo.

Los solicitantes pueden ser elegibles para un aumento del monto del préstamo de hasta el 20 por ciento de sus daños físicos, según verificado por la SBA con fines de mitigación. Las mejoras de mitigación elegibles pueden incluir una habitación segura o refugio para tormentas, bomba de sumidero, desagüe francés o muro de contención para ayudar a proteger la propiedad y los ocupantes de daños futuros causados ​​por un desastre similar, se añadió.

Los solicitantes pueden presentar su solicitud en línea utilizando la Solicitud de préstamo electrónico (ELA) a través del sitio web y debe solicitarlo bajo la declaración de la SBA # 17123.

La información de préstamos por desastre y los formularios de solicitud también se pueden obtener llamando al Centro de servicio al 800-659-2955 (800-877-8339 para personas sordas y con problemas de audición).