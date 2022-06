Aspiran a certificarse como “ciudad de bienvenida” para los inmigrantes

Al ritmo de la capoeira brasileña arrancó el Mes de la Herencia Inmigrante en Filadelfia el miércoles.

La actividad fue en la Alcaldía con portavoces inmigrantes quienes relataron sus historias con un solo motivo: “recordar de dónde venimos para seguir adelante”.

De esta manera el tema del festejo este año, el sexto que se lleva a cabo el agasajo, tiene que ver con rememorar “lo que hemos vividos” para aprender y continuar creando espacios de “bienvenida para todos” en la ciudad del Amor Fraternal.

Un grupo brasileño bailó capoeira en el inicio del Mes de la Herencia Inmigrante en Filadelfia.

“Hay algo que quiero que cuartas o quintas generaciones entiendan y recuerden. Los italianos y los irlandeses no éramos bienvenidos en este país, en esta ciudad en algún tiempo. Esto es lo mismo que ahora esta pasando con los mexicanos y los afganos. No podemos continuar con ese pensar. No nos ayudó los años de Trump en el poder, pero tenemos que mirar hacia la inclusión, porque este país se formó de inmigrantes. Si hay alguien que nos puede sacar a todos o decirnos que no podemos estar son los indígenas que habitaban antes de la invasión europea”, destacó el alcalde Jim Kenney.

El funcionario dijo que lo que le resta en el cargo abogará por la inclusión y los derechos de los inmigrantes. “Esta ciudad le da la bienvenida a todos. No solamente a médicos y abogados que puedan pagar, debe ser a todos y lo vamos a lograr”, apuntó.

La celebración de los inmigrantes se enfocará en hacer de Filadelfia una de 15 ciudades en la nación que sirvan de punto de acceso para refugiados afganos, ucranianos y haitianos. De hecho, el alcalde Kenney reveló que recibieron un subsidio de $75,000 para que la bienvenida de inmigrantes sea completa. Estos fondos provienen de la organización Open Society Foundation. Al momento la ciudad está en el proceso de certificación como “ciudad de bienvenida”.

“Uno de los momentos que más atesoro de ser alcalde, y más en tiempos tan difíciles, fue cuando estuve en la línea de recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia para los refugiados afganos. Ver pasar esas familias me recordó con do la mía propia cruzó Elis Island”, agregó Kenney visiblemente emocionado.

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney se emocionó al comparar la llegada de inmigrantes afganos a la ciudad con la llegada de sus familiares a Elis Island. Todo esto en mediod e la celebración del Mes de la Herencia Inmigrante en la ciudad del Amor Fraternal.