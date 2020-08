Aspirantes a la uniformada aseguran que su color de piel los limita

Miya Anderson creció viendo programas de la Policía en la televisión, y soñaba con ser uno de ellos. Pero no fue hasta después de que su hermano de 18 años fue asesinado a tiros en 2009 que ella supo que era verdaderamente su vocación.

“Tuve algunos policías realmente buenos que nos ayudaron a mí y a mi familia durante ese tiempo. Y quería ser esa persona que, ya sabes, ayudara a la gente ", dijo Anderson.

Ella tenía 13 años en ese momento.

Casi una década después, Anderson persiguió su sueño y solicitó ser Policía de Filadelfia. Pero dos veces fue denegada por razones que ella y otros dicen que son arbitrarias y racistas: un accidente automovilístico en el que no estuvo involucrada y a que tiene varios trabajos extraños.

"Es muy injusto. Y la única razón detrás de esto es porque soy negra, para ser totalmente honesta. Eso es exactamente lo que es", dijo Anderson, ahora de 25 años.

Es un sentimiento compartido por muchos solicitantes rechazados que son negros e hispanos. Y los datos muestran que a los solicitantes minoritarios se les niega abrumadoramente la entrada a la academia más que a sus homólogos blancos.

Según las estadísticas de la Policía de Filadelfia, casi el 70% de los solicitantes que se presentan a la orientación para tomar las pruebas de lectura y agilidad son negros, hispanos, asiáticos u otros. Y el 31% de los solicitantes son blancos.

Sin embargo, en el último año, el 71% de los reclutas que ingresaron a la academia de Policía son blancos. Solo el 29% eran personas de otra raza.

La clase de reclutas de enero no tenía afroamericanos.

“Al ver esa clase me di cuenta de cuánto racismo y prejuicio implícito hay dentro del Departamento de la Policía, que nadie se da cuenta", dijo David Fisher, un detective retirado de la Policía de Filadelfia y presidente del capítulo local de la Asociación Nacional de Policía Afroamricana.

Durante años, Fisher ha estado ayudando a los candidatos de la Policía afroamericana a superar el proceso de solicitud. Pero se ha sentido descorazonado por lo que dice que es un proceso arbitrario y racista.

“Mal historial de manejo, mal historial de trabajo, mal historial de crédito. Ya sabes, estas son las razones por las cuales las personas no logran atravesar el proceso”, dijo Fisher. “Estoy esperando que alguien defina qué es el mal carácter”.

El capitán de la Policía de Filadelfia, Tyrell McCoy, está a cargo del reclutamiento. Dice que cada solicitante se determina caso por caso. Entonces, no pudo decir qué descalificaría a alguien exactamente durante la investigación de antecedentes o la evaluación psicológica.

Ahí es donde muchos candidatos negros son rechazados.

Anderson fue rechazada de la Academia en su primer intento porque había dejado que fuera dada de baja honorablemente de la Guardia Nacional.

"Dijeron que falsifiqué diciendo que fui dada de baja honorablemente en lugar de la descarga general", dijo.

Anderson solo sirvió en la Guardia Nacional durante cuatro meses. Ella se fue por su embarazo. Y debido a la corta naturaleza de su servicio, le dieron un alta "no caracterizada".

Ella dijo que asumió que, debido a que no fue dada de baja deshonrosamente, la única otra opción era honorable.

Ella solicitó nuevamente a la academia el año pasado y notó su alta no caracterizada. Después de pasar la prueba de lectura y agilidad, le dieron una oferta condicional a la academia, en espera de una investigación de antecedentes.

“Pasé todo sin problemas. Y esta vez, creo que el miércoles, antes de que comenzara la clase, mencionaron un accidente automovilístico en el que estuvo involucrada mi hermana”, dijo.

Anderson había prestado su auto a su hermana en 2017. Su hermana chocó el auto, pero el accidente quedó en el registro de Anderson.

Anderson dijo que su carta de rechazo la criticaba por un historial de manejo deficiente y un historial de trabajo deficiente. Tuvo tres infracciones de tránsito, incluida la conducción sin licencia, entre 2015 y 2017. Pero cuando solicitó en 2019, tenía una licencia de conducir válida y no tenía puntos en su licencia, según el Departamento de Vehículos Motorizados del estado.

Anderson trabajó como oficial de correccionales en la Instalación Correccional George W. Hill en Thornton durante un año y medio hasta que dejó de unirse a la academia de policía. Antes de eso, trabajó para una empresa de seguridad. Pero ella dice que a la academia no le gustó que hubiera cambiado otros trabajos antes de eso: trabajar en McDonald's y como asistente de cuidado personal.

“Esto es lo que quería hacer desde que tenía siete u ocho años. Y para mí seguir golpeando estos obstáculos cuando sé que sería un oficial increíble y sería justa, siento que es muy frustrante”, dijo.

La policía de Filadelfia no hizo comentarios sobre el rechazo de Anderson o el de cualquier otro entrevistado por nuestra cadena hermana NBC10.

Jeremy Wilson, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de Michigan, estudia la contratación y el reclutamiento de la Policía. Dijo que durante muchas décadas los Departamentos de Policía han negado a los solicitantes debido a antecedentes penales, uso previo de drogas y deudas, entre otros hallazgos en la investigación de antecedentes de alguien.

"Si las personas tienen deudas financieras, eso podría sugerir que toman malas decisiones o que de alguna manera serán susceptibles al soborno y la corrupción para cumplir con sus obligaciones de la deuda", dijo, y señaló que algunos departamentos están suavizando esas restricciones.

Dijo que no hay suficientes datos disponibles para determinar si las minorías afroamericanas y otras son descalificadas con mayor frecuencia o de manera más arbitraria que los candidatos blancos.

Los datos demográficos del Departamento de la Policía no han podido mantenerse al día con los cambios demográficos de la ciudad durante décadas. Actualmente, el 44% de los residentes de Filadelfia son afroamericanos, mientras que el 34% son blancos.

Sin embargo, el Departamento de la Policía, con una fuerza de 6,500, es 57% blanco.

El oficial Eddie López, presidente de la Asociación de Aplicación de la Ley Hispanoamericana (SALEA), dijo que los candidatos latinos también están bloqueados por lo que él considera causas injustas, incluida la quiebra y los antecedentes penales eliminados. Pero cree que el proceso no es tan racista como lo fue cuando se unió por primera vez hace 30 años.

“Incluso me acusaron porque, como tengo seis hermanos, era imposible que ninguno de ellos vendiera drogas. Eso me fue usado en el pasado ”, dijo. “¿Eso se usa ahora? No, ha mejorado mucho".