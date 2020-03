Ataque en bodega hispana: arremeten a tiros contra jovencito

Una niña, un empleado y varios clientes salieron ilesos de un tiroteo en una bodega hispana que dejó el saldo de un adolescente, de 18 años, gravemente herido.

El hecho tuvo lugar en Wyalusing Food Market en la cuadra 5400 Wyalusing Avenue en Filadelfia la tarde del dos de marzo.

Imágenes de vigilancia muestran al pistolero ingresar en la tienda de conveniencia, desenfunda un arma y comienza a hacer detonaciones a mansalva.

Un joven, de 18 años, resultó herido de bala en las nalgas, el cuello y en el brazo izquierdo. El video muestra como el afectado prácticamente gatea en busca de guarecerse de las balas. Fue transportado a Penn Presbyterian Hospital e ingresado en condición crítica, pero estable.

La Policía dijo que el muchachito pudo haber sido el blanco del ataca de la manera en que el pistolero se le acercó.

Uno de los empleados, de 38 años, también resultó lesionado en el acto de violencia armada. Lo que pasa es que no se dio cuenta hasta que todo culminó. Uno de los tiros le rozó la pierna izquierda. Fue transportado al hospital y dado de alta tras recibir asistencia.

“Estaba atrás cocinando y me llegó un tiro allá atrás”, destacó Franklin Peralta. “Vino y entró uno y le entró a tiros a uno que estaba ahí. Yo no vi nada, estaba en la cocina. Ahí fue que me llegó un tiro que me cruzó el pie”.

La investigación sigue su curso y las autoridades urgieron ayuda ciudadana para dar con los sospechosos. Los presuntos implicados fueron descritos como afroamericanos, con barba y ropa oscura. Todo aquel que los reconozca puede comunicarse al 215-686-8477.