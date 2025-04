El violento ataque a puños y patadas contra una mujer saliendo de su casa en ruta al trabajo de madrugada, habría sido intencional.

El jefe policial de Hartfiel Township, William Tierney reveló a TELEMUNDO 62 que “creemos saber de quién se trata y lo estamos buscando en un pueblo cercano. Me siento bien optimista en que lo vamos a atrapar”.

El funcionario no reveló la identidad del sospechoso, pero recalcó que los vecinos de la zona no tienen que estar preocupados porque el incidente fue premeditado y no representa un riesgo para terceros.

La golpiza ocurrió a las 4:30 a.m. del 24 de abril 2025 en el estacionamiento del complejo de vivienda Hatfield Village ubicado en la cuadra 2000 de Maple Avenue, Montgomery County, Pensilvania.

Imágenes de una cámara Ring captaron el brutal ataque y esa evidencia es que la utilizan los detectives para dar con el presunto implicado. En el video la mujer grita "auxilio" en varias ocasiones por loq ue se cree podría ser hispana.

Tierney dijo además que la víctima salió del hospital y se recupera en su casa tras las heridas sostenidas. Ninguna de las pertenencias de la dama fueron hurtadas.

Explicó que el sospechoso huyó en un vehículo de motor tras el violento acto. Estaba luciendo una máscara de ski, ropa y calzado negro al momento del suceso.

Pulsa aquí para las imágenes de vigilancia.

