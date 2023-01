Aumento en el licor de Pensilvania crea debate entre distribuidores y reguladores

El aumento del 4% en algunos licores en Pensilvania, debido a la inflación, está en boca de todos e incluso generó cierto roce entre La Junta de Control del Licor en Pensilvania, así como el Distilled Spirits Council.

Este es el alza en precios más alto que se registra en Pensilvania desde el 2019.

Cabe destacar, que se trata de alrededor de 3,500 marcas de licores cuyo valor subirá para los consumidores.

La Junta de Control del Licor en Pensilvania dijo en un comunicado de prensa que “nos sorprende la objeción al aumento del concejo de distribuidores de licor porque cada uno de sus miembros, de los que compramos el producto, aumentaron sus precios en los pasados dos años sin tener en cuenta las recomendaciones del PLCB”, destacó Tim Holden.

Los distribuidores o hacedores del producto aducen a que no contaron con el tiempo necesario para ajustarse a los nuevos parámetros. “10 días no son suficientes para prepararse para el aumento y ajustar los precios”, sostuvo por escrito Andy Deloney, vicepresidente del concejo de distribuidores de licor. “Este aumento tendrá repercusiones no solo en los distribuidores o manufactureros, sino en la industria de la hospitalidad”.

Lo cierto es que el aumento entró en vigor y si tu marca favorita figura en las afectadas vas a pagar más.

Lee aquí el informe de la Junta de Controld el Licor en Pensilvania y las razones para el aumento.