SEPTA amenaza con aumento de tarifas tras entrar en “el espiral de la muerte”

Una nueva propuesta de aumento de tarifas SEPTA de hasta el 29% para el sistema de transporte con trenes, autobúses y tranvías estaría dispuesta a entrar en vigor el primero de enero 2025, según la agencia de acarreo público.

La entidad de transporte explicó que todo tiene que ver con un déficit fiscal millonario que “ya no podemos sostener ni cubrir”.

“Estamos en el espiral de la muerte y le llamamos así porque el proceso será escalonado si no encontramos una solución a largo plazo para resolver el problema de la transportación pública”, comentó Scott Sauer, jefe de operaciones de SEPTA quien asumirá el cargo de gerente general a finales de noviembre 2024.

El funcionario agregó que “esta noticia no le va a gustar a mucha gente, a nosotros tampoco, pero lamentablemente ni con este aumento tenemos un plan para resolver la situación económica a largo plazo”.

Bauer destacó que no se llegó a un acuerdo con la legislatura de Pensilvania para la asignación de fondos, por lo que “este es el resultado, no es un mensaje, porque el mensaje lo venimos llevando hace varios años, que resultará en aumento de tarifas y en cortes del sistema”. Este último va desde eliminación de rutas hasta despidos.

Costo de las tarifas con el aumento:

Tarifa básica: $2.90

Pase mensual de tren: $255.00

Tarifa de tránsito: $1.50

La Junta de SEPTA estará evaluando el alza y se espera que lo apruebe esta misma semana para que entren en efecto el primero de enero 2025.

“El recorte del servicio lo presentaremos el año que viene, pero incluye todo. Vamos a cortar rutas y la constancia de estas, al punto que no serán efectivas para los pasajeros y quedarán en desuso. Por el contrario, las que permanezcan quizás estarán tan cargadas que no habrá espacio para todos”, agregó Sauer.

El funcionario dijo que “SEPTA se encuentra en un déficit fiscal millonario tras utilizar los fondos de la pandemia para mantenerse a flote”. También intentan llegar a un acuerdo con el sindicato de trabajadores 234 para un mejor contrato salarial, pero “sencillamente no veo como podamos pagarles de forma justa sin fondos. Yo fui conductor de SEPTA por 34 años, mi padre por 30, este es el negocio familiar y no soy la excepción en el sistema de transporte. Muchos de nuestros trabajadores han hecho una carrera por generaciones aquí. He estado en ambos lados, en la unión y ahora en la administración. Queremos pagarles justamente, pero sin un plan económico a largo plazo no vamos a poder llegar a esa suma”.

