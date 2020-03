Autobuses chárter siguen operando bajo medidas de limpieza

Si bien las autoridades le requieren a cada persona que llegue a Filadelfia, proveniente de Nueva York, que se someta a un aislamiento preventivo por 14 días, los contagios por coronavirus siguen en aumento.

La empresa de acarreo MegaBus, que tiene autobuses chárter con destino a varias ciudades de la nación, sigue operando en la zona bajo medidas de limpieza.

Así lo pudo constatar TELEMUNDO 62 la tarde del jueves en la estación de 30th Street.

El espacio que tienen las guaguas usualmente esta congestionado de personas que van hacia alguna parte, pero en esta ocasión solo seis pasajeros abordaron un autobús rumbo a la Gran Manzana, ciudad catalogada como el epicentro del COVID-19.

Talib Starks, uno de los pasajeros, explico que en la medida que haya distancia entre los que ocupan el autobús menos oportunidad de contagiarse tiene. “Todo el mundo tiene miedo, pero en mi caso mas espacio tengo en la guagua. Me disfruto el viaje y no me preocupo por nada como eso”, apuntó.

El gobernador Tom Wolf sostuvo en una conferencia virtual el viernes que estaba en conversaciones con los legisladores estatales sobre este servicio de autobuses y el riesgo que traían a la zona con cada viaje.

De todas maneras, no tuvo respuesta ante que se haría con ese tipo de ofertas de transporte por el momento.

Jose Delis, uno de los pasajeros que arribó a Filadelfia proveniente de Washington DC, sostuvo que “sugiero que no lo hagan. Es mejor tomar precauciones que lamentarlo después”.

Los empleados de MegaBus se mantuvieron pasando un paño en las agarraderas del vehículo antes y después de que los pasajeros abordaron el mismo.