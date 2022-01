Tragedia en Fairmount: estructura “duplex” no tenía salida de emergencia

La estructura convertida a dos apartamentos donde perecieron 12 personas, incluyendo a ocho niños, en el sector de Fairmount en Filadelfia no contaba con una salida de emergencia.

Según el alguacil de bomberos “ese tipo de estructura no está construida con una salida de emergencia”. Ahora bien, reiteró que la vivienda está diseñada para una familia simple, no más grande de cuatro personas. De todas maneras no pudo explicar, por tratarse de "parte de la investigación", cómo una familia pequeña podría escapar de las llamas.

El funcionario hizo una aparición pública junto con un contingente de líderes citadinos y federales, incluyendo al alcalde Jim Kenney, al comisionado interino de bomberos Craig Murphy y a un representante federal de ATF, para discutir el proceso de investigación.

Cabe destacar, que esa discusión se limitó al proceso colaborativo y de asistencia federal en términos de tecnología, así como la cantidad de personas descrita como “man power” involucrada en la pesquisa.

El portavoz del equipo federal de ATF reveló que cuentan con ingenieros eléctricos y civiles en la estructura para “asegurarnos que no quede ni una piedra por levantar” en términos de pistas que ayuden a recrear lo sucedió la madrugada del miércoles en el edificio donde vivían 26 personas en dos apartamentos.

