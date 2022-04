Autos lujosos, nueva casa y joyería: lo acusan de robar $1 millón en fondos por la pandemia

Un hombre de Filadelfia fue sentenciado a seis años y medio de prisión por robar casi un millón de dólares en fondos del Paycheck Protection Program (PPP), se informó en comunicación escrita.

La fiscal federal Jennifer Arbittier Williams anunció que Devron Brown, de 50 años quien era residente de Filadelfia, Pensilvania, fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión y cinco años de libertad supervisada. Además, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Chad F. Kenney, le ordenó pagar $939,350 de restitución por su participación en un ardid para obtener ilegalmente y malversar los fondos de préstamos ofrecidos a través del PPP.

De acuerdo a la información provista por la fiscalía federal, en diciembre de 2021, el acusado se declaró culpable de once cargos de delitos graves: dos cargos de fraude bancario e intento de fraude bancario, y nueve cargos de lavado de dinero en relación con la obtención fraudulenta de aproximadamente $937,500 en ganancias de préstamos PPP al hacer representaciones falsas con respecto a su supuesto negocio de construcción, Just Us Construction, Inc.

“Brown hizo múltiples caracterizaciones falsas sobre el negocio, incluida la cantidad de empleados, los salarios que se les pagaron, los impuestos sobre la nómina pagados sobre esos salarios y el uso previsto de los fondos del préstamo PPP. Luego, usó los fondos del préstamo PPP para compras personales y no autorizadas, incluida una nueva propiedad residencial en Florida, una motocicleta, un vehículo todo terreno, un automóvil de lujo y joyas de diamantes. El demandado también hizo que se presentara una segunda solicitud de préstamo PPP fraudulenta por aproximadamente la misma cantidad a principios de 2021, pero esa solicitud fue denegada”, lee el comunicado.

“Los fondos del Programa de protección de cheques de pago están destinados a ayudar a las pequeñas empresas estadounidenses a continuar pagando a sus empleados, incluso si los ingresos han disminuido drásticamente debido a la pandemia”, dijo la fiscal federal Williams. “Los ladrones que intentan tomar estos fondos se están aprovechando de la desgracia de otros, estafándolos y también estafando a todos los contribuyentes que financian el programa. Aquí, el acusado obtuvo de manera fraudulenta casi un millón de dólares en fondos que podrían haber ayudado a empresas e individuos en apuros y, en cambio, gastó el dinero en indulgencias para sí mismo”.

El caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones y la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Oficina del Inspector General, con la asistencia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, y está siendo procesado por la fiscal federal adjunta Kathryn Deal.