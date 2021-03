Avanzan las cifras de las minorías con clínicas de vacunación sin cita

El modelo sin cita para residentes de 22 códigos postales de Filadelfia en el Centro de Convenciones de Pensilvania surtió el efecto de alcanzar a las minorías, según el comisionado de salud Thomas Farley.

El funcionario dijo el martes que los seis días de inmunización a cargo de FEMA logró su cometido alcanzando las siguientes cifras:

122,00 vacunados durante ese periodo (seis días)

18% negros

15% hispanos

20% asiáticos

20% blancos

Farley recalcó que habrá personal del Departamento de Salud en el Centro de Convenciones para atender personas que lleguen sin cita.

“Las van a dirigir a nuestra base de datos en línea o les programarán un cupo en alguno de nuestras otras clínicas comunitarias. Simplemente no puede ser en el Centro de Convenciones porque tiene que aprovechar las dos semanas que les quedan en la ciudad para inmunizar con la segunda dosis”, apuntó.

“Seguimos teniendo problemas con el programa de citas en línea. Les urgimos a las personas que programaron su registro con el enlace que se compartió de forma ilegal pro toda la ciudad a que no acudan a vacunarse porque sus citas van a ser canceladas. Si no tiene la primera dosis, no vaya al Centro de Convenciones”, destacó.

El funcionario estimó que con la ayuda federal en Filadelfia para el 30 de abril se prevé que se haya inmunizado al 50% de los ciudadanos.

Los suministros de las vacunas disponibles, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, seguirán siendo las mimas por las próximas semanas, según Farley.

Esto es lo que se espera para Filadelfia:

22,200 Pfizer

15,600 moderna

8 mil para alianza federal de farmacias

Hasta el momento se han vacunado:

447 mil personas con la primera dosis

175 mil personas con la segunda dosis

19% de los ciudadanos de Filadelfia están parcialmente vacunados

Todo el que quiera vacunarse debe ingresar al portal de interés de la ciudad o marcar el 311 para asistencia en el proceso.

El Departamento de Salud de Filadelfia determinó que el modelo de vacunación sin cita ayudó a subir los números de las minorías en la inmunización.