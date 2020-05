Asistencia para adolescentes en español con las clases virtuales

Entre los cambios abruptos que ha traído consigo la llegada de la pandemia de COVID-19 a la zona se encuentra la educación desde casa, lo que ha representado un gran reto para cientos de padres y madres.

“No sabía ni cómo reaccionar porque yo pensaba que nada más iban a cerrar como dos semanas máximo”, dijo a Telemundo 62 Daniela Rosiles Torres, estudiante de secundaria. “Está más difícil así, pues en las computadoras ahorita no más me están dando como tareas para hacer, pero no es lo mismo como si me fueran estando dando lecciones de maestras”.



La asistencia a jóvenes como Daniela es posible gracias a organizaciones como Teen Sharp, dedicadas a ayudar a los estudiantes en medio de su proceso académico, algo que antes se hacía en persona, pero que ahora es posible mediante el sistema digital.

“Estamos ofreciendo más porque sabemos que todavía todas las escuelas no han tenido suficiente tiempo para adaptarse”, dijo Kim López, de Teen Sharp, a Telemundo 62.



Esta organización ofrece como recurso las guías de lecciones, clases gratuitas, visitas virtuales a universidades y realiza reuniones semanales con padres, en español, con la intención de ayudarles en medio del proceso de adaptación de educación desde el hogar.

“Lo bueno es que ya no tenemos que decir, oh no tenemos espacio para todos, todos pueden unirse con nosotros desde distintos lugares”, dijo López en relación a las nuevas reuniones virtuales.

Para más información sobre los recursos y clases gratuitas que se ofrecen puede acceder a www.teensharp.org