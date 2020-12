Ayuda para los meseros: urgen propina incluso ante órdenes para llevar

El impacto de las restricciones ante la pandemia del coronavirus en Pensilvania cobrará un alto precio en los meseros.

Así lo ratificaron los dueños de negocios, quienes también se tambalean para mantener al personal y pagar la renta de su establecimiento.

“La gente cuando viene a recoger comida no deja propina y nosotros tenemos que desembolsar dinero para pagarla al mesero o mesera”, destacó Guivanny Mena Cámara del restaurante Las Palmas del Sur en Norristown.

Y es que desde el sábado 12 de diciembre a las 12:01 a.m. hasta el lunes cuatro de enero a las 8:00 a.m. no se permitirá el servicio de comida en el interior de los restaurantes como parte del plan de mitigación de contagios del gobernador Tom Wolf.

“Nos está afectando bastante por lo de la renta. Los biles se están acumulando día a día”, agregó Mena Cámara. “Ahorita estamos levantando para cerrar, y para puro llevar y nos afecta demasiado porque la gente se quiere sentar comer y no se puede”.

Los meseros están en peligro, según el comerciante quien ya tuvo que cerrar uno de sus dos restaurantes. Por eso urgió a los clientes a que dejen propina incluso si son órdenes para llevar.

Por su parte, Damián Guerrero de La Michuacana explicó que las restricciones “le va afectar a los meseros bastante, porque no van a poder trabajar y a nosotros igual. Los que pagan renta imagínate cómo lo van a hacer”.

El consenso es que temen lo venidero, lo importante recalcar es que la ordenanza estará en vigor por tres semanas y luego se evaluará el numero de contagios y muertes por COVID-19 para comenzar a permitir más libertades.

