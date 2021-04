Bala perdida alcanza adolescente en la cocina familiar

Una adolescente resultó herida por una bala perdida mientras estaba en la cocina de la vivienda familiar en Filadelfia, sumándose al número de víctimas de la ola violenta en la ciudad.

La joven, de 17 años, recibió el disparo en una vivienda de la cuadra 2100 de East Birch Street en el vecindario de Kensington el domingo por la tarde, Según la Policía la bala perdida alcanzó a la menor en la espalda.

Fue trasladada al hospital donde actualmente se encuentra en condición estable.

Mientras un hombre, de 25 años, quien estaba en las afueras resultó herido también en dos ocasiones en el abdomen. Fue trasladado al hospital e ingresado en condición estable.

Las autoridades dijeron que lograron hacer un arresto en relación a este acto de violencia armada, pero al momento no han develado la identidad del sospechoso.

Este incidente fue el tercero de una racha de violencia armada generada solo el domingo en Filadelfia. Poco antes de las 2:30 a.m., una mujer, de 36 años, y un hombre, de 37, fueron baleados en las calles 56th y Wyalusing.

La dama sostuvo recibió cinco disparos en el costado izquierdo, mientras que el sujeto recibió uno en la pierna izquierda. La Policía dijo que la mujer identificó al hombre, de 37 años, como el pistolero. Ambos fueron trasladados al hospital y se encuentran estables. La investigación sigue activa.

A las 6:16 a.m., un hombre armado disparó y mató a un hombre y una mujer que tenían entre 20 y 30 años en la cuadra 4800 de North Howard Street. El hombre recibió dos disparos en la cabeza mientras que la mujer recibió uno, también en la cabeza. Ambas víctimas fueron declaradas muertas en el lugar por los médicos a las 6:22 a.m. No se han realizado arrestos y no se ha recuperado un arma.

Filadelfia está lidiando con una ola de violencia armada, con casi 450 tiroteos, de los cuales 100 han sido fatales, en el mes de abril, según la oficina de los controladores de la ciudad. Hasta el sábado por la noche, ha habido 146 homicidios en Filadelfia en 2021, un 28% más que en la misma época del año pasado, que terminó siendo uno de los años más mortíferos en la historia de la ciudad.