Balacera nocturna alcanza niñita jugando frente a su casa

Una niña, de seis años, recibió un impacto de bala en el pecho durante un tiroteo ocurrido al oeste de Filadelfia el miércoles por la noche, dijeron las autoridades.

La menor estaba afuera de la vivienda familiar, ubicada en 42nd Street y Mantua Avenue, alrededor de las 9:20 p.m., cuando dos pistoleros abrieron fuego.

La pequeña sostuvo un disparo en el pecho y fue llevada al Temple University Hospital, donde actualmente se encuentra en condición estable.

Annie Small, quien estaba trabajando cerca del lugar del tiroteo, escuchó los disparos y al principio pensó que se trataba de pirotecnia. Sin embargo, recordó que tanto ella como su compañero de trabajo se refugiaron tras las repetidas detonaciones.

"Fue una locura. Estos niños. Son jóvenes y tontos", relató Small. "Tienen las armas. Necesitan bajar las armas”.

Hasta el momento no se han generado arrestos ni recuperado armas en la pesquisa. La Comisionada de la Policía de Filadelfia, Danielle Outlaw, también llegó al lugar y dijo que necesitan testigos.

"Una hermosa niña de seis años recibió un disparo mientras disfrutaba de una cálida tarde de verano en su vecindario", expresó por escrito Outlaw. "Esto no es aceptable, esto no es normal y esto no es algo que deberíamos tolerar o ser inmunes como sociedad. Nuestros hijos son nuestro futuro y todos tenemos el deber y la obligación de mantenerlos a salvo de cualquier daño".

Se solicitó a quien cuente con alguna información sobre el tiroteo, que llame a la Policía de Filadelfia.

A principios de esta semana, un niño de siete años murió a causa de sus heridas después de ser alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en el oeste de Filadelfia durante el fin de semana.

La comunidad del oeste de Filadelfia se reunirá con el fiscal de distrito Larry Krasner tras las intensas balaceras que afectaron niños en los vecindarios.