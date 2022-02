Balean adolescente en una fiesta de “Sweet 16” en una vivienda alquilada

Un adolescente resultó herido durante un tiroteo en una casa de Filadelfia que estaba alquilada para una fiesta de “Sweet 16”, dijeron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en el interior de una casa ubicada en la cuadra 1600 de West Ontario Street, a las 12:03 a.m. del domingo. Una madre le dijo a la Policía que alquiló la casa para la fiesta del cumpleaños número 16 de su hija. De 10 a 15 personas estaban celebrando dentro de la casa cuando un hombre armado disparó más de 20 tiros, según la Policía.

“Eran como ocho disparos al principio y luego empezaron a sonar, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom”, dijo Lamont Mitchell, un vecino, a nuestra cadena hermana NBC10.

Un joven ,de 17 años, recibió un disparo en el lado izquierdo de la parte baja de la espalda. Fue llevado al Temple University Hospital en condición estable.

Varios vecinos relataron que la vivienda donde ocurrió el tiroteo se alquila con frecuencia para fiestas ruidosas.

Actualmente en Filadelfia solo necesita una licencia de alquiler a largo plazo para listar su propiedad. A partir del uno de abril, se deberá obtener un contrato de alquiler a corto plazo específico.

“Tenemos algunos malos operadores”, dijo el concejal de la ciudad de Filadelfia, Mark Squilla. “Esperamos que al tener estas regulaciones vigentes, si las personas están operando, sin ser buenos vecinos, podemos retirarlos de estas plataformas, retirarlos de ser un alquiler a corto plazo”.

A pesar de que la mujer que alquiló la casa le dijo a la Policía que lo hizo a través de Airbnb, un portavoz de Airbnb le dijo a NBC10 que no tienen un registro de una reserva para la propiedad el sábado por la noche.

“Para el 16 ** West Ontario Street, no hubo una reserva de Airbnb en esta dirección durante el fin de semana”, escribió el portavoz. “Como sabrá, tenemos una serie de productos que bloquean o redirigen las reservas potencialmente riesgosas, para hacer cumplir nuestra prohibición de fiestas. Puede verlos aquí: dado que confirmamos que este incidente no estaba relacionado con una reserva de Airbnb, no tenemos ningún comentario y solicitamos respetuosamente que su segmento no mencione a Airbnb como relacionado con este horrible incidente”.

No se han realizado arrestos por el tiroteo, no se ha recuperado un arma y la Policía no ha publicado información sobre ningún sospechoso. Si tiene alguna información sobre el incidente, llame a la Policía de Filadelfia.