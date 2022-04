Bobby Rydell muere a los 79 años

El legendario cantante y nativo de Filadelfia, Bobby Rydell, murió a la edad de 79 años.

Rydell murió el martes por la mañana en el Abington Jefferson Hospital por complicaciones de neumonía no relacionadas con COVID-19.

El ícono de la música de Filadelfia y la costa de Nueva Jersey, Jerry Blavat, dijo que estaba "triste por la muerte de Bobby". Además, catalogó a Rydell como "el mejor".

Nacido en Filadelfia en 1942, Rydell comenzó a actuar a la edad de nueve años como baterista. A los 19 años, fue la persona más joven en encabezar el club nocturno Copacabana en Nueva York. Su aparición fue dramatizada recientemente en la película ganadora del Oscar 2018 "Green Book".

Rydell se estableció como estrella e ídolo adolescente en la década de 1950. Durante su legendaria carrera musical, tuvo 34 éxitos Top 40 en el Billboard de Estados Unidos, incluidos "Volare", "Wild One", "We Got Love" y "Wildwood Days". En total, vendió más de 25 millones de discos.

Rydell también fue actor y protagonizó la icónica película "Bye Bye Birdie" en 1963.

En homenaje a Rydell y su influyente carrera, la escuela secundaria donde tuvo lugar el musical y la película "Grease" se llamó "Rydell High".

En 1985, Rydell se unió a otros artistas del área de Filadelfia, Frankie Avalon y Fabian, para crear The Golden Boys. El trío actuó junto durante décadas.

En 1995, Rydell fue honrado por su ciudad natal de Filadelfia cuando la calle en la que nació pasó a llamarse "Bobby Rydell Boulevard". Wildwood, Nueva Jersey, también nombró una calle en honor a Rydell en referencia a su exitosa canción "Wildwood Days".

A Rydell le sobreviven su esposa, Linda Hoffman, su hijo Robert Ridarelli, su hija Jennifer Dulin y sus cinco nietos.