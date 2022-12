Bodeguero hispano defiende a tiros su negocio de sospechoso de serie de delitos

Un bodeguero dominicano alistó el cañón al tiempo que el sospechoso de múltiples atracos y balaceras, en al menos tres condados de la zona, ingresó en su negocio con intenciones de robar en West Oak Lane en Filadelfia.

El hispano relató, sin mostrar el rostro, que el presunto implicado entró a la tienda en dos ocasiones, la primera para comprar un tabaco y de reojo miró mal a otro de los empleados quien estaba en la puerta. “Lo estaba mirando por las cámaras de seguridad y vi cuando salió del carro con el arma. Eso me dio tiempo a prepararme y cargar mi arma”, recordó.

El joven, de 20 años, quien labora en el negocio familiar desde los ocho años, dijo que “no es la primera vez que me apuntan con un arma, pero no le di la oportunidad de que pasara algo más. Reaccioné rápido. Le doy gracias a Dios que no pasó nada más y que nadie de los que trabajan aquí resultaron heridos”.

Su hermano gemelo dijo a TELEMUNDO 62 que “sé como se siente y en ese momento estaba nervioso y asustado, pero se defendió e hizo lo que tenía que hacer”.

El establecimiento cuenta con 50 cámaras de seguridad por el hecho de que está abierto las 24 horas y sus mantenedores están armados en caso de que tengan que sacar la cara por lo suyo. “Cada vez que alguien entra al negocio les pedimos que se quiten las mascarillas, porque uno nunca sabe”, recalcó el hermano del bodeguero quien disparó contra el atacante.

Lo cierto es que la clave de mantener el establecimiento operando sin mayores pérdidas es “estar alerta”. “Yo mismo casi ni uso el teléfono dentro del negocio, porque tengo que estar pendiente a todo, más cuando trabajo de noche”.

Para este par de bodegueros la norma se ha convertido en estar alertas, pero recalcan que es necesario que haya más presencia policial o de un grupo que “se encargue de perseguir a estos delincuentes”.

El sospechoso fue identificado por las autoridades como Zahkee Austin, de 22 años, quien está vinculado a un intento de asesinato y varios robo,s entre ellos de carros a mano armada, en Filadelfia, Delaware y Chester. Todo esto ocurrió en un periodo de 12 horas. El individuo fue arrestado y será procesado el martes seis de diciembre 2022.