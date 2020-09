Bodegueros urgen apoyo tras disputas con clientes por las mascarillas

Reforzar el uso de las mascarillas se ha tornado en un dolor de cabeza para los bodegueros hispanos de Filadelfia.

Y es que los clientes en su mayoría acceden a utilizarlas, pero los que no, se tornan agresivos y hasta buscan pelea, según contaron.

Lo cierto es que las autoridades no refuerzan el uso del cubrebocas a no ser que sea por medio de propaganda y recae en los propietarios de los pequeños negocios hacer cumplir la norma o se enfrentan a multas por el Departamento de Salud.

“Cuando tú le reclamas por la mascarillas, ellos se vuelven rebeldes lo que quieren a veces es hasta pelear”, dijo a TELEMUNDO 62 el comerciante Miguel Peralta.

Los bodegueros clamaron mayor apoyo de las autoridades para lidiar con los clientes que no cumplen con las directrices de prevención para evitar contagio de coronavirus, sin que ellos pongan en riesgo su seguridad.

“De una vez (los clientes) quieren pelear, discutir. Nosotros no estamos para eso”, dijo el bodeguero Víctor Torres.

De otra parte, Miguel Peralta aseguró que muchos se tornan agresivos.

“Lo más que puede es tirarle una botella de jugo encima o algo así por el estilo”, expresó. “Todos estamos en la misma situación”.

Los dueños de negocios aseguraron que algunos clientes se rehusar usar la mascarilla dentro del local, a pesar de los letreros que lo advierten en las puertas y ventanas. Añadieron que la situación puede tornarse agresiva si los empleados piden que la utilicen o les niegan algún servicio.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en la ciudad de Nueva York, cuando un empleado de una bodega recibió un golpe por una discusión sobre una mascarilla, situación que también se ha visto en Filadelfia.

Torres contó que en una ocasión, una inspectora del Departamento de Salud estaba en su negocio en un momento en que un cliente no quiso colocarse su mascarilla.

“La inspectora estaba ahí y ellos entraron sin máscara y ella me hacía señas como que, oye. Y yo como que, nosotros estamos cansados de decirle a ellos”, contó Torres.



La ciudad puede imponer multas y hasta cerrar el establecimiento si no se cumple con el mandato. Sin embargo, los bodegueros se mantienen firmes en que la responsabilidad no debería recaer en ellos.

“Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no somos la autoridad, los que tienen autoridad son los inspectores y la Policía”, concluyó Torres.