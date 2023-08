Boricua perecido a manos policiales “tenía problemas mentales y no hablaba mucho inglés”

Un puertorriqueño de Filadelfia, con problemas de salud mental, habría sido la víctima mortal de una balacera a manos policiales la tarde del lunes en el vecindario de Kensington, según familiares.

La uniformada dijo que se trató de una parada de tránsito tras una breve persecución debido a que el chofer, identificado como Eddie José Irizarry, de 27 años, estaba manejando de forma errática.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El hecho de sangre tuvo lugar en sentido contrario de la vía en Willard Street antes del mediodía.

La Policía asegura que cuando el conductor se detuvo se le dieron instrucciones para que se desmontara, pero supuestamente los amenazó con una navaja. En ese momento uno de los dos patrulleros que lo detuvieron generó múltiples detonaciones.

Una vecina de la zona, quien no quiso ser identificada, dijo a TELEMUNDO 62 que “el muchacho no se había bajado del carro. En un lao yo le doy la razón a la Policía porque no son adivinos no saben si el muchacho hablaba inglés o estaba armado, pero no debió haber terminado así. Ellos eran dos”.

La familia de Irizarry sostuvo que quiere ver las cámaras de vigilancia obtenidas por los detectives e incluso si alguno de los agentes portaba una corporal. “Quiero ver ese video. A veces la Policía se pone de pecho para muchas cosas, pero cuando mete la pata que ponga su dignidad y diga como son las cosas”, destacó el padre de la víctima, Eddie Irizarry. “Hoy fue mi hijo. A mí siempre me tocaba ver las cosas detrás del televisor y ahora es distinto”.

Nelson García, otro de los familiares de Irizarry, destacó que “era un muchacho bueno, no para que le pasara lo que le pasó”.