Boxeador boricua sobrevive la infección para contarlo

Un boxeador boricua, residente de Filadelfia, sobrevivió el COVID-19 tras un temible diagnostico al no poder respirar por sí solo.

“Me pusieron cuatro libras de oxígeno y la enfermera me dijo mijo tú estás respirando buen, tú te vas para tu casa”, relató Luis Roche conocido en el ámbito del deporte como Hazel Roche.

El deportista dijo que los doctores le daban un 20% de vida ante el contagio que lo dejó postrado en una cama del hospital.

“Cuando me dijeron eso, me morí por dentro. Yo me levantaba y no sabía si quiera quien era yo. Cuando me levantaba tenía que hacer así (mueve la cabeza) para saber quién era yo”, recordó.

El padecimiento del coronavirus no le asentó bien y tuvo que ser transferido a varios centros médicos de la región.

“Viví un infierno, perdí el aire, me sentía mal de estómago todo el día. La fiebre me venía, me daban escalofríos. No tenía sabor en la boca. Todavía lo tengo porque todavía lo estoy pasando”, agregó.

Roche no fue el único de su familia quien se infectó. Su madre e hija también se contagiaron con el COVID-19. La primera tuvo que ser hospitalizada, mientras que la segunda fue puesta bajo aislamiento en la vivienda familiar.

“Yo no pedí tener el coronavirus, pero cuando te llega... No importa lo grande o fuerte que seas si te quiere acabar te acaba”, sostuvo.

Tras haber sido dado de alta se mantiene en su casa recuperándose.