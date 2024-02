Confiscan 15 cuatrimotos, ATV’s y dirt bikes en dos horas con nueva brigada policial

En un afán por sentar las bases, antes de que llegue el tiempo cálido, una brigada de la Policía de Filadelfia estará enfocada en atender los grupos de corredores de motoras, cuatrimotos y ATV’s.

Se trata de otro equipo de la uniformada, distinto y adicional al que opera viernes y sábado en las noches, enfocado en las congregaciones de este tipo de vehículos que usualmente son promovidos en redes sociales.

James Kelly, el comisionado de operaciones especiales, informó en conferencia de prensa que el martes 27 de febrero la brigada operó por dos horas y ocupó unos 15 vehículos.

“Los conductores reciben citaciones y hay un proceso de apelación extenso, pero el vehículo es confiscado”, destacó Kelly al tiempo que explicó que “el 80% de los vehículos retenidos son destruidos”.

El funcionario mostró la incautación de cuatrimotos, ATV’s y dirt bikes en el lote de la Policía ubicado en Penrose Ferry Road.

“La queja más grande que tenemos a diario de todos los vecindarios de Filadelfia es por este tipo de vehículos. La gente no se siente segura porque se reúnen y transitan por las calles, las aceras y por donde no hay siquiera espacio. Francamente las comunidades están aterrorizadas”, destacó Kelly. “Esto es algo que hacíamos antes, pero estamos reforzando de cara a los meses cálidos. Vamos a ganar y les vamos a demostrar a estos individuos que no pueden hacer lo que quieren en las carreteras de Filadelfia”.

El caso más vistoso en relación con este tipo de vehículo ocurrió en noviembre 2023 donde un motociclista le rompió el cristal de la parte trasera de una madre transitando con sus hijitos frente a al Alcaldía de Filadelfia. Mira el video aquí.