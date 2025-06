Buscan adolescente de Montgomery County con autismo desaparecido

Se intensifica la búsqueda de un adolescente de 18 años con autismo que desapareció el martes 10 de junio, apenas un día después de haberse mudado a Pensilvania desde Florida con su familia, dijo la policía del condado de Montgomery.

Kyle Andrusko fue visto por última vez en los apartamentos Brookview, ubicados en Beechtree Drive en Elkins Park, informaron las autoridades. De acuerdo con su familia, Kyle puede comunicarse verbalmente, aunque en muchas ocasiones no lo hace.

Su abuela, Valerie Redd, relató que creyó que Kyle la había seguido al regresar de hacer compras, pero al llegar al apartamento notó que él no estaba. "Estoy inquieta. No se puede dormir completamente sabiendo que está afuera en algún lugar. Quiero saber si está bien y no estar ahí para protegerlo me parte el alma", expresó Redd con visible angustia.

La familia Andrusko se mudó a Pensilvania desde Florida el lunes nueve de junio. La desaparición ocurrió al día siguiente, lo que ha generado preocupación adicional, ya que Kyle no conoce el vecindario.

William Redd, otro familiar, compartió su preocupación: "Uno siempre piensa en lo positivo, pero también en los escenarios reales que podrían pasar, y eso da miedo".

La Policía de Cheltenham, que lidera la investigación, aseguró que están tomando el caso con la máxima seriedad. Además, anunciaron que el equipo de Búsqueda y Rescate del Gran Filadelfia comenzará a peinar el área.

"Es aterrador, absolutamente aterrador, porque apenas estamos conociendo el vecindario", agregó Valerie Redd.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad, cualquier persona que vea a Kyle Andrusko o tenga información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato con el Departamento de Policía de Cheltenham o llamar al 911.

Descripción de Kyle Andrusko:

Edad: 18 años

Condición: Vive con autismo

Última ubicación conocida: Brookview Apartments, Elkins Park

Puede hablar, pero rara vez lo hace

La familia y la comunidad esperan que Kyle sea localizado pronto y que regrese a salvo a casa.

